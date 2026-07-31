Simdega News: संसारिक मोह का त्याग कर सेवकाई कार्य में जुटे थे संत लोयला: बाड़ा

Simdega News: सिमडेगा में येशु समाज के संस्थापक संत इग्नासियुस लोयला का पर्व धूमधाम से मनाया गया। विधायक भूषण बाड़ा और जिप सदस्य जोसिमा खाखा ने पुरोहितों को बधाई दी और उनके जीवन के आदर्शों की बात की। उन्होंने कहा कि संत लोयला का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है।

Simdega News: सिमडेगा, प्रतिनिधि। येशु समाज के संस्थापक संत इग्नासियुस लोयला का पर्व सोगड़ा चर्च में धूमधाम से मनाया गया। मौके पर विधायक भूषण बाड़ा एवं जिप सदस्‍य जोसिमा खाखा चर्च पहुंच कर चर्च में उपस्थित सभी पुरोहितों को बुके देते हुए पर्व की बधाई दी।

संत इग्नासियुस लोयला पर्व का समारोह मौके पर विधायक ने संत इग्‍नासियुस लोयला पर्व के मौके पर आयोजित समारोह को भी संबोधित किया। साथ ही कहा कि संत इग्नासियुस लोयला ने संतों के जीवनी का अध्ययन कर महान संतो के आदर्श और गुणों का अनुकरण किया। संसारिक मोह का त्याग कर सेवकाई के कार्य में जुटे। इतना ही नहीं उन्होंने अपने प्रार्थनामयी सेवकाई जीवन से ईश्वर के निकट आते गए। इसी कारण उन्हें एक संत का दर्जा प्राप्त हुआ।

युवाओं के लिए प्रेरणा का संदेश उन्‍हें कहा कि येसु ख्रीस्त ही हमारे जीवन का केन्द्र बिंदु है। विधायक ने कहा कि संत इग्नासियुस लोयला का जीवन विद्यार्थियों और युवाओं के लिए inspirate है। उनका जीवन संदेश देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, यदि मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे और पूरी निष्ठा से प्रयास करे तो सफलता का रास्ता अवश्य बनता है। मौके पर चर्च परिसर में विशेष मिस्‍सा पूजा का आयोजन पल्‍ली पुरोहित फा पात्रिक खलखो की अगुवाई में संपन्न हुआ।

संत लोयला की प्रेरक कहानी मजबूत इच्छाशक्ति की प्रेरक कहानी है संत लोयला की जीवन: जोसिमा। जोसिमा खाखा ने भी संत इग्‍नासियुस लोयला पर्व की बधाई दी। साथ ही संत इग्नासियुस लोयला के जीवन से प्रेरणा लेने की अपील की। जोसिमा ने कहा कि संत इग्नासियुस लोयला का जीवन वीरता और मजबूत इच्छाशक्ति की प्रेरक कहानी है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन कभी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। उन्होंने जो ठान लिया, उसे अपने दृढ़ निश्चय, मेहनत और विश्वास के बल पर पूरा करके दिखाया।