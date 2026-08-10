Simdega News: कोलेबिरा-बानो में बिरसा मुंडा और तेलंगा खड़िया को दी गई श्रद्धांजलि

Simdega News: विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कोलेबिरा और बानो में कार्यक्रम आयोजित हुए। विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी ने श्रद्धांजलि दी और आदिवासी संस्कृति की रक्षा की बात कही। बानो में धूमधाम से शोभायात्रा निकाली गई और पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया गया। आदिवासी एकता मंच के सदस्यों ने भी भाग लिया।

Simdega News: कोलेबिरा/बानो, प्रतिनिधि।

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कोलेबिरा और बानो में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर आदिवासी संस्कृति, परंपरा और वीर जननायकों को याद किया गया।

कोलेबिरा में श्रद्धांजलि कोलेबिरा में विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भगवान बिरसा मुंडा और वीर शहीद तेलंगा खड़िया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर विधायक ने कहा कि आदिवासी समाज की पहचान उसकी समृद्ध संस्कृति, परंपरा, भाषा और प्रकृति से गहरे जुड़ाव से है। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ अपने अधिकारों और अस्तित्व के लिए समाज ने हमेशा संघर्ष किया है। बिरसा मुंडा और तेलंगा खड़िया जैसे जननायकों का संघर्ष आज भी प्रेरणा देता है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक अधिकारों को मजबूत करने तथा नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने की अपील की।

बानो में भव्य शोभायात्रा इधर बानो प्रखंड मुख्यालय में आदिवासी एकता मंच के तत्वावधान में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। बिरसा मुंडा चौक पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण के बाद जयपाल सिंह मैदान से भव्य शोभायात्रा निकाली गई। पारंपरिक वेशभूषा में शामिल लोगों ने हाथों में तीर-धनुष और झंडे लेकर जोहार के नारे लगाए। ढोल-मांदर की थाप पर महिलाओं और युवतियों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में आदिवासी एकता मंच के अध्यक्ष आनंद मसीह तोपनो, जिप सदस्य बिरजो कंडुलना, विधायक प्रतिनिधि जगदीश बागे, सचिव अनूप मिंज, उपाध्यक्ष सुधीर लुगुन, सोमारी कैथिवार, अंथोनी सुरिन, हेरमन समद, इलियाजर, प्रमोद लुगुन सहित कई लोग उपस्थित थे।

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पी5- बानो में रविवार को भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर मल्यार्पण करते आदिवासी एकता मंच के सदस्य

पी12- कोलेबिरा में रविवार को भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर मल्यार्पण करते विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी

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