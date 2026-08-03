Simdega News: पुरोहितों के आदर्श है संत वियन्नी: फा शैलेस केरकेट्टा
Simdega News: सिमडेगा के होली स्पीरिट स्कूल सामटोली में संत जोन मेरी वियन्नी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ धर्मप्रांतीय शिक्षा निदेशक और स्कूल के अधिकारियों ने दीप जलाकर किया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वक्ताओं ने संत वियन्नी के कार्यों और शिक्षाओं पर प्रकाश डाला।
Simdega News: सिमडेगा, प्रतिनिधि। होली स्पीरिट स्कूल सामटोली में सोमवार को संत जोन मेरी वियन्नी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ धर्मप्रांतीय शिक्षा निदेशक फा पीटर मिंज, स्कूल के एचएम फा शैलेस केरकेट्टा एवं फा अजय डांग ने संयुक्त रुप से दीप जलाकर किया।
कार्यक्रम का आयोजन
इसके बाद स्कूल के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर कार्यक्रम को यादगार बनाया। मौके पर फा शैलेस केरकेट्टा ने कहा कि संत जोन मेरी वियन्नी पुरोहितों के आदर्श हैं। संत वियन्नी अपने प्रारंभिक जीवन में हर पहलु और दृष्टिकोण से कमजोर थे। लेकिन अपने प्रार्थनामयी जीवन और दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर ईश्वरीय कार्यां का संपादन बेहतर ढ़ंग से किया। उन्होंने प्राप्त अलौकिक शक्ति के बल पर असंख्य लोगों को अध्यात्मिक चंगाई भी प्रदान किया। अपने पुरोहिताई जीवन में किए गए कार्य के कारण ही पुरोहितों के आदर्श बने। वहीं फा पीटर मिंज ने कहा कि संत बियानी पल्ली पुरोहितों के संरक्षक थे। हमें संत बियन्नी को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने की जरूरत है। वे सच्चाई के मार्ग पर हमेशा चलते रहे। हमें उनकी जीवनी से प्रेरणा लेनी है। उन्होंने कहा कि हर संघर्ष के बाद जीत होती है। संत बियन्नी का पर्व हमें विनम्र, उदारता और सभी के साथ सहानुभूति रखने का संदेश देता है। सभी लोगों को उनके जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है।
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