Simdega News: धुमधाम से मना जेसुइट समाज के संस्थापक की जयंती

Simdega News: सिमडेगा में संत मेरीज प्लस टू स्कूल में संत इग्नासियुस लोयोला की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में जेसुइट समाज के सभी फादरों एवं ब्रदर्स को सम्मानित किया गया। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से उनके आदर्शों को जीवंत किया। इस अवसर पर सभी का आभार व्यक्त किया गया।

Simdega News: सिमडेगा, प्रतिनिधि। संत मेरीज प्लस टू स्कूल में गुरुवार को जेसुइट समाज के संस्थापक संत इग्नासियुस लोयोला की जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें जेसुइट समाज के सभी फादरों एवं ब्रदर्स को सम्मानित कर उनके शिक्षा, सेवा और समाज निर्माण में दिए जा रहे योगदान की सराहना की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ फा फ्लोरेंस गुड़िया, फा फेडरिक कुजूर आदि ने संयुक्त रुप से दीप प्रज्ज्वलन कर किया। इसके उपरांत सर जस्टिन ने प्रार्थना का नेतृत्व करते हुए संत इग्नातियुस लोयोला के आदर्शों को स्मरण किया और सभी को सेवा, समर्पण तथा मानवता के मार्ग पर चलने का संदेश दिया।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ विद्यालय छात्रावास की छात्राओं ने मनमोहक प्रेयर डांस प्रस्तुत कर पूरे वातावरण को आध्यात्मिक एवं भक्तिमय बना दिया। उनकी प्रस्तुति को उपस्थित अतिथियों, अभिभावकों और विद्यार्थियों ने खूब सराहा। स्वागत भाषण देते हुए परिवल महतो ने संत इग्नासियुस लोयोला के प्रेरणादायी जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संत इग्नासियुस ने अपने जीवन को शिक्षा, सेवा, अनुशासन और मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने विद्यार्थियों से संत इग्नातियुस के आदर्शों को आत्मसात करते हुए सत्यनिष्ठा, परिश्रम, अनुशासन और सेवा भाव के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया।

कार्यक्रम का समापन इस दौरान विज्ञान संकाय की छात्राओं ने आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर समारोह में उत्साह का संचार किया। इसके अलावा विद्यार्थियों ने गीत एवं अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से संत इग्नातियुस के जीवन-दर्शन, त्याग और समर्पण को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। शिक्षक राज आनंद सिन्हा ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। उन्होंने सभी अतिथियों, जेसुइट समाज के फादरों एवं ब्रदर्स, शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों तथा आयोजन समिति के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी के सामूहिक सहयोग और समर्पण से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।