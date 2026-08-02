Simdega News: कांवरियों का दल देवघर व वेदव्यास रवाना
Simdega News: शहर के कांवरियों का एक दल रविवार को वेदव्यास के लिए रवाना हुए। इससे पूर्व सभी कांवरिया महावीर चौक स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना किया। इसके बाद बोल ब
Simdega News: सिमडेगा। शहर के कांवरियों का एक दल रविवार को वेदव्यास के लिए रवाना हुए। इससे पूर्व सभी कांवरिया महावीर चौक स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद बोल बम का जयकारा लगाते हुए वेदव्यास गए। कांवरियों ने बताया कि वे लोग वेदव्यास स्थित त्रिवेणी संगम से जल उठाएंगे। इसके बाद ओडिशा के घोघर स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। इधर केरसई से भी श्रद्धालुओं का एक दल बाबा बैद्यनाथधाम देवघर के लिए रविवार को रवाना हुए। यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व सभी कांवरिया स्थानीय बजरंगबली मंदिर पहुंचे। जहां विधिवत पूजा-अर्चना कर भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष के बीच अपनी धार्मिक यात्रा शुरू की।
कांवरिया दल के सदस्यों ने बताया कि वे सुल्तानगंज से पवित्र गंगाजल लेकर पैदल यात्रा करते हुए बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे तथा क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति और सभी लोगों के मंगल की कामना करेंगे।
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