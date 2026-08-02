Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Simdega News: कांवरियों का दल देवघर व वेदव्यास रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
Follow us on Google News
share

Simdega News: शहर के कांवरियों का एक दल रविवार को वेदव्यास के लिए रवाना हुए। इससे पूर्व सभी कांवरिया महावीर चौक स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना किया। इसके बाद बोल ब

Simdega News: कांवरियों का दल देवघर व वेदव्यास रवाना

Simdega News: सिमडेगा। शहर के कांवरियों का एक दल रविवार को वेदव्यास के लिए रवाना हुए। इससे पूर्व सभी कांवरिया महावीर चौक स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद बोल बम का जयकारा लगाते हुए वेदव्यास गए। कांवरियों ने बताया कि वे लोग वेदव्यास स्थित त्रिवेणी संगम से जल उठाएंगे। इसके बाद ओडिशा के घोघर स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। इधर केरसई से भी श्रद्धालुओं का एक दल बाबा बैद्यनाथधाम देवघर के लिए रविवार को रवाना हुए। यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व सभी कांवरिया स्थानीय बजरंगबली मंदिर पहुंचे। जहां विधिवत पूजा-अर्चना कर भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष के बीच अपनी धार्मिक यात्रा शुरू की।

ये भी पढ़ें:Ranchi News: कांवरियों का जत्था बाबाधाम को रवाना

कांवरिया दल के सदस्यों ने बताया कि वे सुल्तानगंज से पवित्र गंगाजल लेकर पैदल यात्रा करते हुए बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे तथा क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति और सभी लोगों के मंगल की कामना करेंगे।

ये भी पढ़ें:बाबाधाम के लिए कांवरियों का जत्था रवाना
ये भी पढ़ें:कांवरिया बोल बम सेवा संघ ने 251 श्रद्धालुओं को कंवर यात्रा पर किया रवाना
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।