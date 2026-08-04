Simdega News: नदी में बहे ग्रामीण का शव बरामद
Simdega News: बानो, प्रतिनिधि। गेनमेर पंचायत के टोंगरी टोली निवासी भीष्म सिंह का शव मंगलवार को नदी से बरामद किया गया। परिवार ने उसकी तलाश की, लेकिन सोमवार को अंतिम संस्कार के लिए जाते वक्त वह नदी में बह गया था। ग्रामीणों ने प्रशासन से पुल बनाने की मांग की है।
Simdega News: बानो, प्रतिनिधि। गेनमेर पंचायत के टोंगरी टोली निवासी भीष्म सिंह का शव मंगलवार को नदी से बरामद किया गया। बताया गया कि टोगरी निवसी भीष्म सिंह सोमवार की दोपहर एक मृतक के अंतिम संस्कार के लिए घर से निकला था। परिजनों ने अपने स्तर पर काफी खोजबीन की, लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं चल सका है। मंगलवार को भी लापता व्यक्ति की खोजबीन की जा रही थी। इसी क्रम में नदी से ग्रामीणों ने शव बरामद कर लिया। बताया गया कि टोंगरी टोली के झरिया नाला में पानी भर गया था। नदी पार करने के क्रम मे बह गया था।
ग्रामीणो ने प्रशासन से पुल बनाने की मांग की है। -
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