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Simdega News: डीडीसी, एसडीओ, एनडीसी सहित कई अधिकारियों ने किया रक्तदान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: सिमडेगा में शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर स्वास्थ्य विभाग ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में 15 लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान कर 15 यूनिट रक्त संग्रहित किया। डीसी कंचन सिंह ने रक्तदान को मानवता की सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए आम लोगों से इसमें भाग लेने की अपील की।

Simdega News: डीडीसी, एसडीओ, एनडीसी सहित कई अधिकारियों ने किया रक्तदान

Simdega News: सिमडेगा, प्रतिनिधि। शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर समाहरणालय परिसर में डीसी कंचन सिंह के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 15 लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान कर 15 यूनिट रक्त संग्रह कराया। इस दौरान डीडीसी दीपांकर चौधरी, एसडीओ सुमन्त तिर्की, एनडीसी सह डीएसओ नरेश रजक, जिला खेल पदाधिकारी मनोज कुमार, सीओ इम्तियाज अहमद सहित समाहरणालय के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मियों ने रक्तदान किया। इस दौरान मीडिया बंधुओं ने भी रक्तदान किया। डीसी कंचन सिंह ने कहा कि रक्तदान मानवता की सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। स्वैच्छिक रक्तदान से जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सके।

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उन्होंने आमजनों से रक्तदान के प्रति जागरूक होकर इस पुनीत कार्य में सहभागी बनने की अपील की। मौके पर एसपी श्रीकांत एस. खोटरे सहित कई पदाधिकारी, कर्मी एवं मीडिया बंधु उपस्थित थे।

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