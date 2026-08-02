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Simdega News: विधायक के पहल पर पहली बार विस सत्र में गूंजेगी आम जनता के सुझाव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: झारखंड विधानसभा में विधायक भूषण बाड़ा ने आम जनता से सुझाव मांगने के लिए 'भूषण बाड़ा मोबाइल ऐप' में नया फीचर जोड़ा है। इसकी मदद से लोग अपने विकास और समस्याओं के सुझाव सीधे विधायक तक पहुंचा सकते हैं। अब तक 1500 से अधिक मामले प्राप्त हो चुके हैं और कई समस्याओं का तत्परता से समाधान किया गया है।

Simdega News: विधायक के पहल पर पहली बार विस सत्र में गूंजेगी आम जनता के सुझाव

Simdega News: विधायक भूषण बाड़ा ने विस सत्र में आवाज उठाने के लिए ऐप के जरिए आम जनता से मांगे सुझाव सिमडेगा, प्रतिनिधि। झारखंड विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में इस बार एक नया और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा। पहली बार आम जनता द्वारा सीधे दिए गए सुझावों और जनसमस्याओं को विधानसभा के पटल पर उठाने की तैयारी की जा रही है। सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा ने अपने आधिकारिक 'भूषण बाड़ा मोबाइल ऐप' में एक नया फीचर जोड़कर आम नागरिकों से सीधे सुझाव आमंत्रित किए हैं。

ऐप में सुझाव आमंत्रित

विधायक ने बताया कि अक्सर देखा जाता है कि क्षेत्र के नागरिकों के पास अपने इलाके के विकास और समस्याओं के समाधान को लेकर कई बेहतरीन विचार होते हैं। आम जनता हमेशा चाहती है कि उनकी गंभीर और जायज समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचें। लेकिन किसी उचित प्लेटफॉर्म या माध्यम की सुविधा न होने के कारण उनका यह सपना हमेशा अधूरा ही रह जाता है। इसी दूरी को मिटाने के लिए अपने मोबाइल ऐप में 'सुझाव दें' का नया फीचर शामिल किया गया है। इसके जरिय अब सिमडेगा का कोई भी नागरिक घर बैठे अपने स्मार्टफोन से सीधा सुझाव विधायक तक पहुंचा सकता है। विधायक ने कहा कि यदि प्राप्त सुझाव पसंद आता है और जनहित से संबंधित होता है, तो उसे आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा। साथ ही यदि कोई सुझाव सिमडेगा के विकास, लोगों के रोजगार एवं कृषि सुधार से संबंधित है, तो उस सुझाव पर अमल करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा।

समस्याओं का समाधान

विधायक भूषण बाड़ा द्वारा लॉन्च की गई इस डिजिटल पहल का लाभ आम लोगों को काफी तेजी से मिल रहा है। अब तक इस एप में 1500 से अधिक मामले प्राप्त हो चुके हैं। ऐप के माध्यम से दर्ज कराई गई समस्याओं में से सैकड़ों छोटी-मोटी शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। ऐप में दर्जनों नई समस्याएं और सुझाव प्राप्त हो रहे हैं, जिन्हें तत्काल दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

फोटो

पी7- विधायक भूषण बाड़ा

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सामान्य प्रश्न

भूषण बाड़ा मोबाइल ऐप में नया फीचर क्या है?
भूषण बाड़ा मोबाइल ऐप में 'सुझाव दें' का नया फीचर जोड़ा गया है।
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