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Simdega News: एंटी क्राइम वाहन चेकिंग अभियान चला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: सिमडेगा में एसपी श्रीकांत एस खोटरे के निर्देश पर एंटी क्राइम वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान वाहनों के दस्तावेजों की जांच की गई और संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखी गई। सुरक्षा नियमों के पालन के लिए लोगों को जागरूक करते हुए अपराधियों की गतिविधियों को नियंत्रित करना लक्ष्य है।

Simdega News: एंटी क्राइम वाहन चेकिंग अभियान चला

Simdega News: सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि।एसपी श्रीकांत एस खोटरे के निर्देश पर एंटी क्राइम वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जांच के दौरान दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों के आवश्यक दस्तावेजों की जांच के साथ-साथ संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस द्वारा यातायात नियमों के अनुपालन, हेलमेट एवं सीट बेल्ट के उपयोग तथा अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वाहन चेकिंग अभियान का मुख्य उद्देश्य अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना, अवैध हथियार, मादक पदार्थ एवं अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी पर रोक लगाना तथा जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना है।-

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