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Simdega News: नौ साल की बच्ची को सांप ने डसा, इलाज के दौरान मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: बांसजोर के कुरकुरा गांव में एक नौ वर्षीय बच्ची सीतामणि प्रधान की सर्पदंश के कारण मृत्यु हो गई। बच्ची अपनी दादी के साथ सोई हुई थी, तभी उसे जहरीले सांप ने डस लिया। इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया।

Simdega News: नौ साल की बच्ची को सांप ने डसा, इलाज के दौरान मौत

Simdega News: बांसजोर, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के कुरकुरा गांव में सर्पदंश के कारण एक नौ वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। मृतक बच्ची सीतामणि प्रधान रविवार की रात अपनी दादी के साथ सोई हुई थी। इसी दौरान रात में बच्ची को जहरीले सांप ने डस लिया। रात में बच्ची का तबीयत बिगड़ते देख परिजनों को सांप के काटने का एहसास हुआ। घटना के तुरंत बाद आनन-फानन में परिजन बच्ची को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। -

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