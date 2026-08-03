Simdega News: नौ साल की बच्ची को सांप ने डसा, इलाज के दौरान मौत
Simdega News: बांसजोर के कुरकुरा गांव में एक नौ वर्षीय बच्ची सीतामणि प्रधान की सर्पदंश के कारण मृत्यु हो गई। बच्ची अपनी दादी के साथ सोई हुई थी, तभी उसे जहरीले सांप ने डस लिया। इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया।
Simdega News: बांसजोर, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के कुरकुरा गांव में सर्पदंश के कारण एक नौ वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। मृतक बच्ची सीतामणि प्रधान रविवार की रात अपनी दादी के साथ सोई हुई थी। इसी दौरान रात में बच्ची को जहरीले सांप ने डस लिया। रात में बच्ची का तबीयत बिगड़ते देख परिजनों को सांप के काटने का एहसास हुआ। घटना के तुरंत बाद आनन-फानन में परिजन बच्ची को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। -
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।