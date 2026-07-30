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Simdega News: टोनिया में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: बुधवार की रात को गिरदा ओपी के टोनिया निवासी 18 वर्षीय युवक सुनील कडुंलना ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों को घटना की सूचना गुरुवार सुबह मिली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और यूडी केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चला है।

Simdega News: टोनिया में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

Simdega News: बानो, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के गिरदा ओपी के टोनिया निवासी 18 वर्षीय युवक सुनील कडुंलना ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना बुधवार के रात की है। परिजनो को घटना की सूचना गुरुवार की सुबह मिली। सूचना के आलोक में पुलिस घटनास्थल पहुंच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सिमडेगा सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस यूडी केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। समाचार लिखे जाने तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका था। -

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