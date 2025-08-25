शिबू सोरेन को भारत रत्न देने वाली मांग पर हस्ताक्षर अभियान, सदन में आएगा प्रस्ताव

मथुरा महतो ने कहा कि यह सत्र गुरुजी की विरासत और झामुमो की एकजुटता का प्रतीक बनेगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि सत्ता पक्ष पूरी तैयारी के साथ सदन में जाएगा। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन को भारत रत्न दिलाने को लेकर पूरी सरकार और गठबंधन दल एकजुट हैं।

झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र को लेकर झामुमो विधायक दल की बैठक रविवार को मोरहाबादी स्थित पार्टी मुख्य सचेतक मथुरा प्रसाद महतो के आवास पर हुई। बैठक में सत्र के शेष कार्यों पर चर्चा की गई और विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों का सटीक एवं ठोस जवाब देने की रणनीति तय की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न दिलाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। यह प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

मथुरा महतो ने कहा कि यह सत्र गुरुजी की विरासत और झामुमो की एकजुटता का प्रतीक बनेगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि सत्ता पक्ष पूरी तैयारी के साथ सदन में जाएगा। विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन को भारत रत्न दिलाने को लेकर पूरी सरकार और गठबंधन दल एकजुट हैं।

दूसरी ओर,गुरुजी विचार मंच पूर्वी सिंहभूम की ओर से रविवार को माइकल जॉन ऑडिटोरियम में कोल्हान प्रमंडल स्तरीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन और पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की स्मृति को समर्पित था। लगातार हो रही बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग सभागार पहुंचे और दोनों नेताओं के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया।

सभा में उनके संघर्षपूर्ण जीवन, समाजसेवा और जनहित के कार्यों को याद किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में झामुमो केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी ने कहा कि शिबू सोरेन और रामदास सोरेन राजनीति को सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि जनता की आवाज़ उठाने और समाज उत्थान का जरिया मानते थे। उनकी निष्ठा, सादगी और संघर्षशीलता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनी रहेगी।