Hindi Newsझारखंड न्यूज़siblings died in road accident in palamu jharkhand
पलामू में दर्दनाक हादसा! बाइक की टक्कर में भाई-बहन की मौत; 2 घायल

संक्षेप: झारखंड के पलामू में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक सड़क हादसे में भाई-बहन की मौत हो गई। मृतकों की पहचान मेदिनीनगर की सरस्वती देवी और सोंस गांव के हेमंत कुमार के रूप में हुई है। दो लोग घायल भी  हुए हैं।

Tue, 28 Oct 2025 09:06 PMMohammad Azam पीटीआई, पलामू
झारखंड के पलामू में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक सड़क हादसे में भाई-बहन की मौत हो गई। मृतकों की पहचान मेदिनीनगर की सरस्वती देवी और सोंस गांव के हेमंत कुमार के रूप में हुई है। इस हादसे में दो लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है।

मामला सोमवार को देर रात लेस्लीगंज में हुआ। लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के कमल केडिया गांव के पास हुआ हादसे में एक दंपति भी घायल हो गए हैं। उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि दोनों भाई-बहन एक बाइक पर सवार होकर लेस्लीगंज की तरफ जा रहे थे, इस बीच उनकी बाइक की टक्कर दूसरी बाइक से हो गई और दो दोनों की मौत हो गई।

लेस्लीगंज के एसडीओपी मनोज कुमार झा ने बताया कि एक बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई और टक्कर इतनी भयानक थी कि भाई-बहन की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरी बाइक पर बैठे दंपति बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है।

