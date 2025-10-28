पलामू में दर्दनाक हादसा! बाइक की टक्कर में भाई-बहन की मौत; 2 घायल

संक्षेप: झारखंड के पलामू में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक सड़क हादसे में भाई-बहन की मौत हो गई। मृतकों की पहचान मेदिनीनगर की सरस्वती देवी और सोंस गांव के हेमंत कुमार के रूप में हुई है। दो लोग घायल भी हुए हैं।

झारखंड के पलामू में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक सड़क हादसे में भाई-बहन की मौत हो गई। मृतकों की पहचान मेदिनीनगर की सरस्वती देवी और सोंस गांव के हेमंत कुमार के रूप में हुई है। इस हादसे में दो लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है।

मामला सोमवार को देर रात लेस्लीगंज में हुआ। लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के कमल केडिया गांव के पास हुआ हादसे में एक दंपति भी घायल हो गए हैं। उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि दोनों भाई-बहन एक बाइक पर सवार होकर लेस्लीगंज की तरफ जा रहे थे, इस बीच उनकी बाइक की टक्कर दूसरी बाइक से हो गई और दो दोनों की मौत हो गई।