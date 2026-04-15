दुकानों के किराए में 6 गुना बढ़ोतरी, रांची निगम की बैठक आज, बोर्ड से मंजूरी का इंतजार
रांची नगर निगम अपर बाजार और बहु बाजार के दुकानदारों को अब 6 गुना अधिक किराया देना होगा। रांची नगर निगम ने इसकी तैयारी कर ली है। निगम बोर्ड की गुरुवार को होने वाली बैठक में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश किया जाएगा।
रांची नगर निगम अपर बाजार और बहु बाजार के दुकानदारों को अब छह गुना अधिक किराया देना होगा। रांची नगर निगम ने इसकी तैयारी कर ली है। निगम बोर्ड की गुरुवार को होने वाली बैठक में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। बोर्ड की स्वीकृति के बाद बढ़ी दर से दुकानदारों से किराया लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार, इसके अलावा कई मदों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। वेंडर मार्केट को लेकर भी प्रस्ताव है, जिसे बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा।
निगम की ओर से तैयार प्रस्ताव में कहा गया है कि अपर बाजार और बहुबाजार की 957 दुकानों का किराया बढ़ाया जाएगा। इसमें अपर बाजार (बाजार टांड में) लगभग 606 दुकान/भूमि व बहु बाजार में लगभग 351 दुकान/भूमि कार्यालय भवन किराया नियंत्रक-सह-अनुमंडल पदाधिकारी सदर द्वारा निर्धारित मासिक किराया तय कर दी गई है, जिसकी बोर्ड से स्वीकृति ली जानी है। गौरतलब है कि रांची नगर निगम की बैठक में कुल सात प्रस्ताव हैं। इसमें वेंडर मार्केट में तीन साल में पुन लॉटरी के माध्यम से स्थल आवंटन, विज्ञापन की दरों में बढ़ोत्तरी समेत कई अन्य प्रस्ताव शामिल हैं।
विज्ञापन दरों में भी हो सकती है बढ़ोतरी
निगम के कार्यालय पत्रांक 4876 दिनांक 15.12.2015 के आलोक में बिना अनुमति के आरसीसी छत की ढलाई कराने पर लाइसेंसधारियों से वर्तमान में लिए जा रहे 500 रुपये के जुर्माने को महंगाई को ध्यान में रखते हुए बढ़ाकर 1000 से 1500 रुपये करने का प्रस्ताव शामिल है। बाजार शाखा की ओर से नियमानुसार विज्ञापन पट्ट लगाने हेतु नए एवं पुनर्निर्धारित स्थलों के चिन्हित होने तक विज्ञापन एजेंसी के नवीनीकरण (रिन्यूअल) को स्थगित रखने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
वेंडर मार्केट में पुन: लॉटरी से आवंटन का भी प्रस्ताव
बोर्ड की बैठक में डे-एनयूएलएम योजना के तहत वेंडर मार्केट में पुनः लॉटरी/आवंटन कराने का प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार, शहर के प्रमुख वेंडर मार्केट अटल स्मृति वेंडर मार्केट, नागाबाबा खटाल स्थित वेजिटेबल मार्केट, डिस्टिलरी पुल के पास का बाजार और बिरसा चौक के समीप स्थापित बाजार में व्यवस्था सुधार की जरूरत महसूस की गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि निगम को शिकायतें मिल रही हैं कि कई वेंडर अपने आवंटित स्थल के बजाय अन्य स्थानों पर अतिक्रमण कर रहे हैं या सड़क किनारे दुकान लगा रहे हैं। इसी को देखते हुए निगम ने हर तीन वर्ष में वेंडर मार्केट का पुनः लॉटरी के माध्यम से आवंटन करने का प्रस्ताव दिया है। तय हुआ कि भविष्य में किसी वेंडर के खिलाफ शिकायत सही पाए जाने या दुकान लंबे समय तक खाली रहने की स्थिति में उसका आवंटन रद्द कर अन्य योग्य वेंडर को दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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