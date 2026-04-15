Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दुकानों के किराए में 6 गुना बढ़ोतरी, रांची निगम की बैठक आज, बोर्ड से मंजूरी का इंतजार

Apr 15, 2026 06:46 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
share

रांची नगर निगम अपर बाजार और बहु बाजार के दुकानदारों को अब 6 गुना अधिक किराया देना होगा। रांची नगर निगम ने इसकी तैयारी कर ली है। निगम बोर्ड की गुरुवार को होने वाली बैठक में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश किया जाएगा।

दुकानों के किराए में 6 गुना बढ़ोतरी, रांची निगम की बैठक आज, बोर्ड से मंजूरी का इंतजार

रांची नगर निगम अपर बाजार और बहु बाजार के दुकानदारों को अब छह गुना अधिक किराया देना होगा। रांची नगर निगम ने इसकी तैयारी कर ली है। निगम बोर्ड की गुरुवार को होने वाली बैठक में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। बोर्ड की स्वीकृति के बाद बढ़ी दर से दुकानदारों से किराया लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार, इसके अलावा कई मदों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। वेंडर मार्केट को लेकर भी प्रस्ताव है, जिसे बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा।

निगम की ओर से तैयार प्रस्ताव में कहा गया है कि अपर बाजार और बहुबाजार की 957 दुकानों का किराया बढ़ाया जाएगा। इसमें अपर बाजार (बाजार टांड में) लगभग 606 दुकान/भूमि व बहु बाजार में लगभग 351 दुकान/भूमि कार्यालय भवन किराया नियंत्रक-सह-अनुमंडल पदाधिकारी सदर द्वारा निर्धारित मासिक किराया तय कर दी गई है, जिसकी बोर्ड से स्वीकृति ली जानी है। गौरतलब है कि रांची नगर निगम की बैठक में कुल सात प्रस्ताव हैं। इसमें वेंडर मार्केट में तीन साल में पुन लॉटरी के माध्यम से स्थल आवंटन, विज्ञापन की दरों में बढ़ोत्तरी समेत कई अन्य प्रस्ताव शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:रांची में भी ट्रेजरी घोटाला, पशुपालन विभाग से निकाल लिए 3 करोड़ रुपए; 1 गिरफ्तार

विज्ञापन दरों में भी हो सकती है बढ़ोतरी

निगम के कार्यालय पत्रांक 4876 दिनांक 15.12.2015 के आलोक में बिना अनुमति के आरसीसी छत की ढलाई कराने पर लाइसेंसधारियों से वर्तमान में लिए जा रहे 500 रुपये के जुर्माने को महंगाई को ध्यान में रखते हुए बढ़ाकर 1000 से 1500 रुपये करने का प्रस्ताव शामिल है। बाजार शाखा की ओर से नियमानुसार विज्ञापन पट्ट लगाने हेतु नए एवं पुनर्निर्धारित स्थलों के चिन्हित होने तक विज्ञापन एजेंसी के नवीनीकरण (रिन्यूअल) को स्थगित रखने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

ये भी पढ़ें:रांची में एक बच्चे का पिता बना हैवान! नाबालिग लड़की के घर में घुस किया रेप

वेंडर मार्केट में पुन: लॉटरी से आवंटन का भी प्रस्ताव

बोर्ड की बैठक में डे-एनयूएलएम योजना के तहत वेंडर मार्केट में पुनः लॉटरी/आवंटन कराने का प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार, शहर के प्रमुख वेंडर मार्केट अटल स्मृति वेंडर मार्केट, नागाबाबा खटाल स्थित वेजिटेबल मार्केट, डिस्टिलरी पुल के पास का बाजार और बिरसा चौक के समीप स्थापित बाजार में व्यवस्था सुधार की जरूरत महसूस की गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि निगम को शिकायतें मिल रही हैं कि कई वेंडर अपने आवंटित स्थल के बजाय अन्य स्थानों पर अतिक्रमण कर रहे हैं या सड़क किनारे दुकान लगा रहे हैं। इसी को देखते हुए निगम ने हर तीन वर्ष में वेंडर मार्केट का पुनः लॉटरी के माध्यम से आवंटन करने का प्रस्ताव दिया है। तय हुआ कि भविष्य में किसी वेंडर के खिलाफ शिकायत सही पाए जाने या दुकान लंबे समय तक खाली रहने की स्थिति में उसका आवंटन रद्द कर अन्य योग्य वेंडर को दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:झारखंड बनने के बाद ट्रेजरी से सभी निकासी की जांच, वित्त मंत्री ने दिए आदेश
Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Jharkhand News Ranchi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।