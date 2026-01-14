Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Shop owner files police complaint over extortion money by Dubai-based gangster in Jharkhand
झारखंड में कपड़ा दुकानदार को फिरौती के लिए कॉल, दुबई में बैठे गैंगस्टर के नाम पर मांगे 1 करोड़ रुपए

झारखंड में कपड़ा दुकानदार को फिरौती के लिए कॉल, दुबई में बैठे गैंगस्टर के नाम पर मांगे 1 करोड़ रुपए

संक्षेप:

इस बारे में टाउन पुलिस थाने के प्रभारी ज्योति लाल राजवार ने कहा, ‘मंगलवार को शिकायत मिलने के बाद हमने मामले की गहराई से छानबीन शुरू कर दी है और आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।’

Jan 14, 2026 10:46 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, मेदिनीनगर, झारखंड
share Share
Follow Us on

झारखंड के पलामू जिले के एक दुकानदार ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने दावा किया है कि दुबई में रहने वाले एक गैंगस्टर ने उससे रंगदारी के तौर पर एक करोड़ रुपए मांगे हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में कपड़े की दुकान चलाने वाले उस शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे एक अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबर से वॉट्सऐप पर कॉल आई थी, जिसके जरिए उसे धमकाते हुए उससे यह रकम मांगी गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस बारे में टाउन पुलिस थाने के प्रभारी ज्योति लाल राजवार ने कहा, ‘मंगलवार को शिकायत मिलने के बाद हमने मामले की गहराई से छानबीन शुरू कर दी है और आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।’

कोडरमा में ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़

उधर एक अन्य घटनाक्रम में प्रदेश के कोडरमा जिले में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा और साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सतगांवा थाना क्षेत्र के ग्राम मामा टोला (बासोडीह) में संचालित ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, चेकबुक, सिम कार्ड समेत कई महत्वपूर्ण बैंकिंग सामग्री बरामद की गई है।

पुलिस के मुताबिक उसे इस बारे में 13 जनवरी को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि मामा टोला निवासी सुभाष कुमार अपने नए घर बली महरी (बासोडीह) में मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खिलाने का अवैध धंधा चला रहा है।

ये भी पढ़ें:झारखंड में 50 करोड़ की जमीन पर गरजा बुलडोजर, हटाया गया कब्जा
ये भी पढ़ें:झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, इन 13 जिलों में चलेगी शीतलहर; IMD का येलो अलर्ट

पुलिस पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वह GOEXCH777 एवं स्काईएक्सचेंज नामक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन गेम और क्रिकेट मैचों में सट्टा खिलवाने का काम करता था तथा ब्रोकर की भूमिका निभाता था। इस अवैध गतिविधि में संदीप यादव और निवास कुमार सहित अन्य अज्ञात लोगों की संलिप्तता भी सामने आई है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।