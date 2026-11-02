सोशल मीडिया पर हो रही शूटरों की भर्ती; ऑनलाइन डील और हर वारदात का रेट फिक्स
रांची में अब गठित आपराधिक गिरोह में नए सदस्यों और शूटरों की भर्ती सोशल मीडिया के जरिए हो रही है। पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है।
शाहीन अहमद, रांची
रांची में अब संगठित आपराधिक गिरोह में नए सदस्यों और शूटरों की भर्ती का तरीका बदल रहा है। अपराधी अब युवाओं को अपने गिरोह में शामिल करने के लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं। इसके माध्यम से शूटरों से संपर्क किया जाता है और बातचीत के बाद उन्हें गैंग से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। रांची पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। जांच में अपराधियों के इस नए नेटवर्क से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आए हैं। अपराधियों को उनके अपराध के हिसाब से राशि भी ऑनलाइन भेज दी जा रही है। हालांकि, रांची पुलिस सोशल मीडिया नेटवर्क पर पैनी नजर रखी हुई है। अपराधियों के संपर्क में आने वाले ऐसे युवाओं के बारे में भी जानकारी जुटा रही है।
रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि पुलिस की जांच में अपराधियों के सोशल मीडिया नेटवर्क में एक्टिव होने और युवाओं को भर्ती कराने की बात सामने आयी है। गिरोह से जुड़ने वाले युवाओं के जरिए गोलीबारी की वारदातों को अंजाम दिलाया जा रहा है। पुलिस उन युवाओं और अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है। उन्होंने अपील भी की कि युवा अपराधियों के बहकावे में नहीं आएं।
रांची पुलिस की जांच का मुख्य उद्देश्य इस नेटवर्क के पीछे सक्रिय लोगों, शूटरों और हथियार सप्लायरों की पहचान करना है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क का विस्तार झारखंड के किन-किन जिलों तक है और इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े और भी खुलासे होने की संभावना है।
हर घटना अंजाम देने की रकम तय
रांची पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि गिरोह में शामिल होने वाले शूटरों को जोड़ने के लिए पैसों का लेन-देन किया जाता है। इसके लिए तीन हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक की रकम दी जाती है। अपराध की प्रकृति, गिरोह के नेटवर्क और संबंधित लोगों की भूमिका के आधार पर रकम अलग-अलग हो सकती है। इस पूरे नेटवर्क में कई स्तरों पर लोग काम कर रहे हैं।
पुलिस की जांच में सामने आया है कि अपराधी सोशल मीडिया के माध्यम से नए लोगों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। पहले बातचीत के जरिए संभावित शूटरों को गिरोह से जोड़ने की कोशिश की जाती है। इसके लिए अपराधी अपनी वास्तविक पहचान छिपाते हैं। सोशल मीडिया पर फर्जी मोबाइल नंबरों और पहचान का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि पुलिस के लिए उन तक पहुंचना आसान न हो।
सप्लायर के जरिए पहुंचते हैं हथियार
अपराधियों के इस नेटवर्क में हथियार सप्लायर की भूमिका भी अहम बताई जा रही है। जांच के अनुसार, हथियार की व्यवस्था करने के लिए सप्लायर को पैसे दिए जाते हैं। इसके साथ ही शूटर का मोबाइल नंबर भी दिया जाता है। रकम मिलने के बाद सप्लायर हथियार की सप्लाई करता है। इससे स्पष्ट होता है कि अपराधियों के नेटवर्क में शूटरों की भर्ती और हथियारों की उपलब्धता के लिए अलग-अलग लोगों की भूमिका है।
अपराधी फर्जी नंबरों से छिपाते हैं पहचान
अपराधी सोशल मीडिया पर अपनी असली पहचान उजागर नहीं करते। फर्जी मोबाइल नंबरों और अन्य पहचान के जरिए बातचीत की जाती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य अपनी गतिविधियों को गोपनीय रखना और पुलिस की निगरानी से बचना होता है। पुलिस अब ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट, मोबाइल नंबर और उनसे जुड़े संपर्कों की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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