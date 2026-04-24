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पिता लगाते हैं छोटी सी दुकान, बेटी शिवांगी बन गई स्टेट टॉपर; जिले का बढ़ाया मान

Apr 24, 2026 02:43 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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सिमडेगा जिले की बेटी ने एक बार फिर पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। बानो प्रखंड स्थित एसएस प्लस टू हाई स्कूल की छात्रा शिवांगी कुमारी ने मैट्रिक परीक्षा में 99.60 प्रतिशत नंबर प्राप्त कर न केवल इतिहास रचा है, बल्कि पूरे राज्य में जिले का नाम रोशन किया है।

पिता लगाते हैं छोटी सी दुकान, बेटी शिवांगी बन गई स्टेट टॉपर; जिले का बढ़ाया मान

सिमडेगा जिले की बेटी ने एक बार फिर पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। बानो प्रखंड स्थित एसएस प्लस टू हाई स्कूल की छात्रा शिवांगी कुमारी ने मैट्रिक परीक्षा में 99.60 प्रतिशत अंक प्राप्त कर न केवल इतिहास रचा है, बल्कि पूरे राज्य में जिले का नाम रोशन किया है। गुरुवार को जारी जैक 10वीं के परिणाम में जिले का समग्र प्रदर्शन भले ही संतोषजनक न रहा हो, लेकिन शिवांगी की सफलता ने उस कमी को पूरी तरह पाट दिया है।

साधारण परिवार, असाधारण उपलब्धि

एक बेहद साधारण परिवार से आने वाली शिवांगी के पिता हाट-बाजारों में छोटी सी दुकान लगाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। आर्थिक तंगियों के बावजूद शिवांगी ने अपनी मेहनत जारी रखी। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और गुरुजनों को देते हुए कहा, स्कूल की प्राचार्य कल्याणी बारला, शिक्षक मनोहर व मंगल जी ने मेरा भरपूर मार्गदर्शन किया। आगे कहा, सेल्फ स्टडी और शिक्षकों के सहयोग से ही मुझे स्टेट टॉपर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

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बधाइयों का तांता

शिवांगी की उपलब्धि पर विधायक सुदीप गुड़िया, विक्सल कोंगाड़ी, भूषण बाड़ा, डीसी कंचन सिंह, एसपी श्रीकांत एस. खोटरे, डीडीसी दीपांकर चौधरी, नप अध्यक्ष ओलिवर लकड़ा, उपाध्यक्ष दीपक रिंकू, डीएसई दीपक राम और डीईओ मिथिलेश केरकेट्टा आदि ने उन्हें बधाई दी है।

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सफलता का मंत्र: सोशल मीडिया से दूरी और मेहनत

‘हिन्दुस्तान’ से अपनी सफलता साझा करते हुए शिवांगी ने बताया कि परीक्षा की तैयारी के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बना ली थी। वे मोबाइल का उपयोग केवल पढ़ाई से संबंधित कार्यों के लिए ही करती थीं। शिवांगी का लक्ष्य न्यायपालिका के क्षेत्र में सेवा देना है। लक्ष्य है कि भविष्य में जज बनकर समाज के गरीब, असहाय और वंचित वर्ग के लोगों को न्याय दिलाएंगी।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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