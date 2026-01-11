Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़shibu soren parellel government cabinet meeting in college birthday special
महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष से समानांतर सरकार तक, शिबू सोरेन की ऐतिहासिक कहानी

महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष से समानांतर सरकार तक, शिबू सोरेन की ऐतिहासिक कहानी

संक्षेप:

झारखंड में अलग राज्य की लड़ाई लड़ने वाले शिबू सोरेन की पार्टी भले ही अभी राज्य में सरकार चला रही है, लेकिन कभी शिबू सोरेन टुंडी के जंगलों में अपनी समानांतर सरकार चलाते थे। शिबू सोरेन से जन्मदिन पर उनके जीवन से जुड़ा ये दिलचस्प जानकारी।

Jan 11, 2026 08:36 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड में अलग राज्य की लड़ाई लड़ने वाले शिबू सोरेन की पार्टी भले ही अभी राज्य में सरकार चला रही है, लेकिन कभी शिबू सोरेन टुंडी के जंगलों में अपनी समानांतर सरकार चलाते थे। उन्होंने मंत्रिमंडल का गठन भी किया और मंत्रियों के बीच अलग-अलग विभागों का बंटवारा कर उनके बीच काम भी बांटे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

टुंडी में महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले शिबू सोरेन ने गिरिडीह एवं धनबाद जिले में भूमिगत आंदोलन चलाकर 1972 में समानांतर सरकार बनाई थी। उन्होंने संयुक्त बिहार की कांग्रेस सरकार के समानांतर अपनी सरकार बनाई थी। इस सरकार में मुख्यमंत्री खुद शिबू थे, जबकि उनके मंत्रिमंडल में गृह, शिक्षा, कृषि आदि विभागों के मंत्री भी थे। मंत्रियों को विभाग के हिसाब से काम का भी बंटवारा शिबू सोरेन ने करके रखा था। नियमित रूप से शिबू सोरेन अपने मंत्रिमंडल की बैठक करते थे।

सभापति का निर्णय होता था सर्वमान्य

शिबू सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल में टुंडी के कोशवा टुडू को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया था। बैठक में अंतिम निर्णय सभापति ही लेते थे। क्षेत्र में शिबू सोरेन की इतनी पकड़ी थी कि टुंडी और आसपास के आदिवासी गांव के लोग अपनी समस्या लेकर शिबू सोरेन के मंत्रियों के पास ही पहुंचते थे।

टुंडी के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र पोखरिया आश्रम में शिबू सोरेन मंत्रिमंडल की बैठक करते थे। बाद में चलकर पोखरिया आश्रम ही शिबू आश्रम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। शिबू की समानांतर सरकार में गृह व उत्पाद मंत्री गांडेय के बसंत पाठक, कृषि मंत्री जामताड़ा के झगरू पंडित व शिक्षा मंत्री टुंडी के राजेंद्र तिवारी थे। शिबू सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल में योग्यता के अनुसार ही विभाग बांटे थे। जामताड़ा के रहने वाले झगरू पंडित एक बेहतर किसान थे, इसलिए उन्हें कृषि मंत्री बनाया। वहीं, टुंडी के राजेंद्र तिवारी शिक्षक थे तो उन्हें शिक्षामंत्री बनाया। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सपनभापति टुंडी के कोशवा टुडू एवं महामंत्री टुंडी के ही कीनू मांझी थे। शिबू सोरेन के सहयोगी रहे टुंडी निवासी धानो सोरेन बताते हैं कि जितने भी मंत्री थे सभी क्षेत्र में घूमकर अपने विभाग से जुड़ी समस्याओं को शिबू सोरेन तक पहुंचाते थे।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।