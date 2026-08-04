15 की उम्र में पिता को खोया, फिर बने 'दिशोम गुरु'; शिबू सोरेन ने कैसे बदली झारखंड की राजनीति
Shibu Soren: झारखंड आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में शामिल शिबू सोरेन का सफर संघर्ष, सामाजिक सुधार और आदिवासी अधिकारों की लड़ाई से भरा रहा। पिता की हत्या के बाद उन्होंने महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की स्थापना की और अलग झारखंड राज्य के आंदोलन को नई दिशा दी।
Shibu Soren: 4 अगस्त 2025 के दिन आदिवासी नेता शिबू सोरेन ने अंतिम सांस ली थी। ‘दिशोम गुरू’ के नाम से पहचान बनाने वाले शिबू सोरेन का जीवन पिता की हत्या के बाद एकदम बदल गया था। तब उनकी उम्र महज 15 साल थी। इसके बाद छोटे सोरेन ने जल-जंगल-जमीन और आदिवासी समाज के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। इसका परिणाम झारखंड राज्य के गठन के तौर पर सामने आया।
इस दौरान उन्होंने रात्रि पाठशालाएं चलाईं। शराबखोरी, अंधविश्वास, बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया। कुल मिलाकर कई सामाजिक योगदान और बलिदान के बाद जब झारखंड राज्य बना, तो उनके हाथ में सत्ता नहीं आई। उन्हें विपक्ष की भूमिका मिली। लगातार संघर्षों के बाद सीएम बने भी, लेकिन महज 10 दिन में कुर्सी छोड़नी पड़ी। दोबारा-तिबारा भी बने, लेकिन मुख्यमंत्री का पद ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहा।
आज शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर जानिए कैसे शिबू सोरेन ने पिता की हत्या के सदमे से निकलकर 'दिशोम गुरु' बनने तक का सफर तय किया। इस दौरान उन्होंने कैसे झारखंड की राजनीति की दिशा बदल दी।
पिता की हत्या ने बदल दी जिंदगी
शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को तत्कालीन बिहार (अब झारखंड) के नेमरा गांव में हुआ था। जब वे करीब 15 साल के थे, तब उनके पिता शोबरन सोरेन की कथित तौर पर महाजनों (साहूकारों) ने हत्या कर दी। यह घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनी। उन्होंने तय किया कि आदिवासियों के शोषण और महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।
समाज सुधार से शुरू किया आंदोलन
राजनीति में आने से पहले शिबू सोरेन ने संथाल समाज के भीतर कई सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने शराबखोरी, अंधविश्वास, महंगे विवाह, बहुविवाह और बाल विवाह जैसी प्रथाओं का विरोध किया। तुंडी इलाके में उन्होंने 'रात्रि पाठशाला' शुरू कर आदिवासी बच्चों की शिक्षा पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के बिना आदिवासी समाज आगे नहीं बढ़ सकता।
महाजनी प्रथा के खिलाफ छेड़ी निर्णायक लड़ाई
1970 के दशक में शिबू सोरेन ने उन महाजनों के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू किया, जो गरीब आदिवासियों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देकर उनकी जमीनें कब्जा लेते थे। 'फसल जब्त, जमीन जब्त आंदोलन' के जरिए उन्होंने किसानों को अपनी जमीन वापस दिलाने की मुहिम चलाई। इस आंदोलन ने उन्हें गांव-गांव तक लोकप्रिय बना दिया और वे आदिवासियों की आवाज बनकर उभरे।
झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाकर अलग राज्य की लड़ाई को दी दिशा
4 फरवरी 1973 को बिनोद बिहारी महतो और ए.के. रॉय के साथ मिलकर शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की स्थापना की। संगठन का मकसद था बिहार से अलग झारखंड राज्य बनाना और आदिवासियों को उनके अधिकार दिलाना। आने वाले करीब तीन दशकों तक जेएमएम इस आंदोलन का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच बना रहा।
जल, जंगल और जमीन को बनाया आंदोलन का केंद्र
शिबू सोरेन का मानना था कि आदिवासियों की पहचान उनकी जमीन, जंगल और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी है। उन्होंने विस्थापन, जमीन अधिग्रहण और वन अधिकार जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचाया। यही वजह रही कि वे सिर्फ झारखंड ही नहीं, बल्कि देशभर के आदिवासी समुदायों के बड़े नेता के रूप में पहचाने जाने लगे।
अलग झारखंड बनने तक नहीं छोड़ा संघर्ष
करीब तीन दशक तक चले आंदोलन के बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड देश का 28वां राज्य बना। हालांकि राज्य बनने के समय जेएमएम सत्ता में नहीं आ सकी, लेकिन अलग झारखंड की लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा शिबू सोरेन ही थे। इसलिए उन्हें झारखंड आंदोलन का 'आर्किटेक्ट' भी कहा जाता है।
तीन बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन जननेता की पहचान रही सबसे बड़ी
शिबू सोरेन तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने और केंद्र सरकार में कोयला मंत्री भी रहे। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल लंबे नहीं रहे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत चुनावी पद नहीं बल्कि जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता थी। आदिवासी इलाकों में लोग उन्हें 'दिशोम गुरु' कहकर सम्मान देते थे। उनके समर्थकों का मानना था कि वे लोगों के दुख-दर्द को अपनी राजनीति का केंद्र बनाते थे।
विवाद भी रहे, लेकिन जनाधार नहीं टूटा
शिबू सोरेन का राजनीतिक जीवन विवादों से भी अछूता नहीं रहा। झामुमो रिश्वत कांड, चिरूडीह हत्याकांड और शशिनाथ झा हत्याकांड जैसे मामलों में उनका नाम सामने आया। हालांकि बाद में कई मामलों में उन्हें अदालत से राहत मिली। इन विवादों के बावजूद आदिवासी समाज में उनकी लोकप्रियता और राजनीतिक पकड़ बरकरार रही।
क्यों कहा जाता है 'दिशोम गुरु'?
'दिशोम' का अर्थ समुदाय या राष्ट्र और 'गुरु' का अर्थ मार्गदर्शक होता है। शिबू सोरेन को यह उपाधि इसलिए मिली क्योंकि वे केवल चुनावी नेता नहीं थे। उन्होंने सामाजिक सुधार, शिक्षा, जमीन के अधिकार, आदिवासी पहचान और अलग राज्य के आंदोलन को एक साथ आगे बढ़ाया। उनके समर्थकों के लिए वे ऐसे नेता थे, जिन्होंने संसद से पहले गांवों की चौपाल को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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