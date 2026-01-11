मैंने कई बार उन्हें थका हुआ देखा..., पिता दिशोम गुरु की जन्मजयंती पर क्या बोले CM हेमंत सोरेन?

संक्षेप: Shibu Soren's birth anniversary: सोरेन ने सोशल मीडिया पर अपने पिता के संघर्षमय जीवन को याद करते हुए उन्हें अपना सबसे बड़ा प्रेरणास्रोत बताया। जानिए उन्होंने इस भावुक पोस्ट में अपने पिता के लिए क्या कुछ लिखा?

Shibu Soren's birth anniversary: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को अपने पिता एवं 'दिशोम गुरु' शिबू सोरेन की 82वीं जयंती के अवसर पर एक भावनात्मक संदेश साझा किया। सोरेन ने सोशल मीडिया पर अपने पिता के संघर्षमय जीवन को याद करते हुए उन्हें अपना सबसे बड़ा प्रेरणास्रोत बताया।

ये केवल एक महान नेता का जन्मदिन नहीं… सोरेन ने लिखा, “आज मेरे बाबा, दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी की जन्मतिथि है। यह केवल एक महान नेता का जन्मदिन नहीं, बल्कि उस पिता की स्मृति है, जिन्होंने मुझे जीने का तरीका सिखाया, संघर्ष का साहस दिया और सबसे बढ़कर सच्चाई, स्वाभिमान और मूल्यों पर अडिग रहना सिखाया।”

मैंने उन्हें कई बार थका हुआ देखा… "बाबा ने अपने पूरे जीवन में अन्याय के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। जल, जंगल, जमीन और आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। मैंने उन्हें कई बार थका हुआ देखा, लेकिन कभी टूटते नहीं देखा। उनकी वही दृढ़ इच्छाशक्ति और संकल्प आज भी मुझे प्रेरित करता है।"

हौसला सीख और आगे की दिशा एक बेटे के रूप में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए हेमंत सोरेन ने लिखा, “मैंने उनसे सादगी, कठिन परिस्थितियों में डटे रहने का हौसला और सत्ता को सेवा का माध्यम मानने की सीख पाई है। बाबा, आपके दिखाए रास्ते और आपके आदर्शों पर मैं जीवन भर चलता रहूंगा। जय झारखंड! जय दिशोम गुरु! आपकी स्मृतियां सदैव अमर रहें।”

जानिए कौन थे दिशोम गुरु, शिबू सोरेन? शिबू सोरेन झारखंड की आदिवासी राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं। उन्हें ‘गुरुजी’ के नाम से जाना जाता है। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के संस्थापक नेता रहे और अलग झारखंड राज्य के आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार माने जाते हैं। शिबू सोरेन तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं।