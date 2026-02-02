Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़She Marts to Empower Jharkhand Women Electric Buses to Boost Urban Mobility budget 2026
Budget 2026: शी-मार्ट्स पहल से झारखंड की महिलाओं का संवरेगा भविष्य, इलेक्ट्रिक बसें भी चलेंगी

Budget 2026: शी-मार्ट्स पहल से झारखंड की महिलाओं का संवरेगा भविष्य, इलेक्ट्रिक बसें भी चलेंगी

संक्षेप:

बजट 2026  में पूर्वी भारत के लिए 4,000 इलेक्ट्रिक बसों की घोषणा हुई है। राजधानी होने के नाते, रांची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेड़े में नई ई-बसें जुड़ने की पूरी संभावना है।

Feb 02, 2026 11:36 am ISTGaurav Kala रांची
share Share
Follow Us on

केंद्रीय बजट महिलाओं के जीवन से जुड़े कई अहम पहलुओं को छूता नजर आया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दवाइयों के दाम घटने और शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों के लिए छात्रावास जैसी सुविधाओं की घोषणा से आराम है। महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए शी-मार्ट्स जैसी पहल की शुरुआत करना भविष्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने को लेकर बेहतरीन साबित सकती है। बजट में पूर्वी भारत के लिए 4,000 इलेक्ट्रिक बसों की घोषणा हुई है। राजधानी होने के नाते, रांची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेड़े में नई ई-बसें जुड़ने की पूरी संभावना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आधी आबादी ने कहा कि हम मध्यमवर्गीय परिवारों को सबसे अधिक परेशानी शिक्षा और स्वास्थ्य में होती है। दोनों में सरकार की ओर से राहत दी गई है। लेकिन, घरेलू साम्रगियों में कोई राहत नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था। महिलाओं को हर बजट में इस क्षेत्र पर हमेशा ध्यान रहता है। उन्होंने कहा कि माइक्रोवेव से लेकर मोबाइल फोन सस्ते होने से थोड़ी राहत मिली है। लेकिन, बचत को लेकर महिलाओं के लिए विशेष कुछ नहीं है। अगर बजट में हम महिलाओं के नाम पर निवेश और बचत की योजनाओं में टैक्स पर राहत मिलती तो घर की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती थी।

ये भी पढ़ें:पर्यटन से सुरक्षा: बजट में उड़ान योजना से चीन सीमा की हवाई पट्टियों का कायाकल्प
ये भी पढ़ें:रेयर अर्थ की खोज, बायो फार्मा हब और पीएम आवास तक, उत्तराखंड को क्या-क्या सौगातें

गृहणियों की जुबानी

गृहिणी सोनी देवी ने कहा कि हमारी बेटियों के लिए अब घर से दूर जाकर पढ़ना आसान किया गया है, जिसे हम मध्यमवर्गीय परिवारों को काफी राहत मिली है। बच्चों की शिक्षा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे लाभ होगा। बजट से लड़कियों के लिए राज्य के सभी जिलों में छात्रावास का निर्माण होना है। नमामि देवी का कहना है कि हम मध्यमवर्गीय परिवारों को सबसे अधिक परेशानी शिक्षा और स्वास्थ्य में होती है। दोनों में सरकार की ओर से राहत दी गई है। सबिता देवी का कहना है कि माइक्रोवेव से लेकर मोबाइल फोन सस्ते होने से थोड़ी राहत मिली है। इलेक्ट्रॉनिक समानों में थोड़ी राहत मिली है।

दीर्घकालिक क्षमता निर्माण की दिशा में मजबूत कदम

एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड की प्राध्यापिका डॉ पूजा शुक्ला ने कहा कि बजट 2026 शिक्षा को मानव संसाधन विकास और दीर्घकालिक क्षमता निर्माण की दिशा में मजबूत कदम मानता है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षण संस्थानों में कंटेट लैब निर्माण की भी बात कही गई है। डिजिटल कनेक्टिविटी पर जोर से ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा में सुधार आएगा। कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा के प्रस्ताव विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करेंगे। यह बजट शिक्षा में दीर्घकालिक सुधार और नवाचार की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।

कामकाजी महिलाओं के लिए चाइल्डेकयर पर भी ध्यान दें

रांची वीमेंस कॉलेज की सहायक प्राध्यापक डॉ. उर्वशी ने कहा कि गर्ल्स हॉस्टल और जेंडर बजट में बढ़ोतरी महिला आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत कदम है। कामकाजी माताओं के लिए चाइल्डकेयर जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर बजट में और ध्यान देने की जरूरत थी। शी-मार्ट्स के होने से महिला उद्यमिता में बढ़ोतरी होगी।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Budget Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।