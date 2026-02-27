Hindustan Hindi News
शबरी पाल के सिर सजा पाकुड़ नगर का ताज, बड़े अंतर से जीता चुनाव

Feb 27, 2026 03:21 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, पाकुड़
झारखंड नगर निकाय के चुनावों के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। इस दौरान पाकुड़ नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया गया है। मतगणना के बाद शबरी पाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को बड़े अंतर से पराजित करते हुए जीत दर्ज की है।

Pakur Election Result: झारखंड नगर निकाय के चुनावों के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। इस दौरान पाकुड़ नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया गया है। मतगणना के बाद शबरी पाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को बड़े अंतर से पराजित करते हुए जीत दर्ज की। निर्वाचन कार्यालय से जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कुल 24,627 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें 22,834 मत वैध पाए गए, जबकि 1,793 मतपत्र रद्द घोषित किए गए।

शबरी पाल को कुल 7,816 मत प्राप्त हुए, जो सभी प्रत्याशियों में सर्वाधिक है। उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी शेख सेलीना सुल्ताना (5,463 मत) को 2,353 मतों के अंतर से पराजित किया। भाजपा समर्थित प्रत्याशी सम्पा साहा तीसरे स्थान पर रही।

समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर किया स्वागत

परिणाम घोषित होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। शहर के विभिन्न इलाकों में समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर और अबीर-गुलाल लगाकर जीत का जश्न मनाया। वहीं अन्य प्रत्याशियों ने भी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान किया। चुनाव परिणाम के साथ ही अब शहरवासियों की निगाहें नवनिर्वाचित अध्यक्ष पर टिक गई हैं, जिनसे विकास, साफ-सफाई, सड़क, जलनिकासी और बुनियादी सुविधाओं को लेकर बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं।

अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को कितने वोट मिले

शबरी पाल – 7,816

शेख सलीना सुल्ताना – 5,463

सम्पा साहा – 3,730

सीमा सोनी भगत – 1,138

रीता देवी – 1,040

मोनीता कुमारी – 1,034

पूनम देवी – 949

मीता पांडे – 589

ज्योति दुबे – 584

मुकुल भट्टाचार्य – 491

