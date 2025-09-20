बच्चों के सेक्स वीडियो बेच कर रहे थे कमाई, झारखंड पुलिस ने कर दिया खुलासा; 2 गिरफ्तार

झारखंड पुलिस ने दो लोगों को बच्चों के यौन शोषण के वीडियो डालकर पैसा कमाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बच्चों से जुड़े सेक्स वीडियोज आरोपी टेलीग्राम और दूसरी वेबसाइट पर दिखाकर पैसा कमा रहे थे।

झारखंड पुलिस ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है, जो बच्चों के अश्लील वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करते थे। झारखंड पुलिस ने यह कार्रवाई बोकारो जिले में की है। बोकारो पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बोकारो के सीआईडी के एएसपी पूज्य प्रकाश ने बताया कि जिले के गांधीनगर के रहने वाले अंकित कुमार जेड़ी और विवेक कुमार को अलग-अलग वेबसाइटों और टेलीग्राम पर बच्चों के साथ यौन शोषण और उनके साथ दुर्ववहार करने के वीडियो डालने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि झारखंड सीआईडी ने यह कार्रवाई गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र(14c) के सहयोग से की है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि Hoptic.com नाम की एक वेबसाइट का उपयोग बच्चों से जुड़े अश्लील वीडियो प्रसारित करने के लिए किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि इस वेबसाइट का उपयोग डिजिटल बाजार के रूप में किया जा रहा था, जिसमें बच्चों से जुड़े सेक्स वीडियोज और फोटोज अपलोड करने और उन्हें शेयर करने का काम किया जा रहा था। इससे आरोपियो को कमाई भी होती थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ऐसी वीडियोज को बेचने और उसे शेयर करने के लिए टेलीग्राम चैनलों का इस्तेमाल कर रहे था। इसमें क्लाउड स्टोजर प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया जा रहा था।