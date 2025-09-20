sexual videos of children were posting on telegram and other websites 2 arrested from bokaro jharkhand बच्चों के सेक्स वीडियो बेच कर रहे थे कमाई, झारखंड पुलिस ने कर दिया खुलासा; 2 गिरफ्तार, Jharkhand Hindi News - Hindustan
बच्चों के सेक्स वीडियो बेच कर रहे थे कमाई, झारखंड पुलिस ने कर दिया खुलासा; 2 गिरफ्तार

झारखंड पुलिस ने दो लोगों को बच्चों के यौन शोषण के वीडियो डालकर पैसा कमाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बच्चों से जुड़े सेक्स वीडियोज आरोपी टेलीग्राम और दूसरी वेबसाइट पर दिखाकर पैसा कमा रहे थे।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, बोकारोSat, 20 Sep 2025 11:39 AM
झारखंड पुलिस ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है, जो बच्चों के अश्लील वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करते थे। झारखंड पुलिस ने यह कार्रवाई बोकारो जिले में की है। बोकारो पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बोकारो के सीआईडी के एएसपी पूज्य प्रकाश ने बताया कि जिले के गांधीनगर के रहने वाले अंकित कुमार जेड़ी और विवेक कुमार को अलग-अलग वेबसाइटों और टेलीग्राम पर बच्चों के साथ यौन शोषण और उनके साथ दुर्ववहार करने के वीडियो डालने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि झारखंड सीआईडी ने यह कार्रवाई गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र(14c) के सहयोग से की है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि Hoptic.com नाम की एक वेबसाइट का उपयोग बच्चों से जुड़े अश्लील वीडियो प्रसारित करने के लिए किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि इस वेबसाइट का उपयोग डिजिटल बाजार के रूप में किया जा रहा था, जिसमें बच्चों से जुड़े सेक्स वीडियोज और फोटोज अपलोड करने और उन्हें शेयर करने का काम किया जा रहा था। इससे आरोपियो को कमाई भी होती थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ऐसी वीडियोज को बेचने और उसे शेयर करने के लिए टेलीग्राम चैनलों का इस्तेमाल कर रहे था। इसमें क्लाउड स्टोजर प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया जा रहा था।

पुलिस ने बताय कि इस मामले में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज करवाई गई शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की गई है। इस मामले में साइबर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में एक पीड़ित का अश्लील वीडियो और फोटो प्लेटफॉर्म पर उसकी सहमति के बिना साइट पर डाल दी गई, जिससे उसे गंभीर मानसिक आघात पहुंचा है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।