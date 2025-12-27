हजारीबाग में सेक्सटॉर्शन गैंग का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार

Hindustan Hindi News
झारखंड के हजारीबाग में पुलिस ने शुक्रवार को एस्कॉर्ट सर्विस देन के बहाने ब्लैकमेल में शामिल चार युवकों को गिरफ्तार किया। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि पुलिस को गुरुवार को हजारीबाग मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नूतननगर इलाके से सक्रिय एक गिरोह के बारे में जानकारी मिली थी।

Dec 27, 2025 01:39 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबाग
झारखंड के हजारीबाग में पुलिस ने शुक्रवार को एस्कॉर्ट सर्विस देन के बहाने ब्लैकमेल में शामिल चार युवकों को गिरफ्तार किया। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि पुलिस को गुरुवार को हजारीबाग मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नूतननगर इलाके से सक्रिय एक गिरोह के बारे में सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि वे फर्जी वेबसाइटों पर एस्कॉर्ट सेवाएं देने के विज्ञापन देने के लिए मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर रहे थे और यूपीआई के माध्यम से धोखाधड़ी से पैसे वसूल रहे थे।

अधिकारी ने बताया कि हजारीबाग के सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (एसडीपीओ) अमित कुमार आनंद के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया, जिसमें मुफस्सिल थाना प्रभारी अधिकारी भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि जब टीम नूतननगर पहुंची, तो उन्हें चार लोगों का एक समूह संदिग्ध गतिविधियों के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए मिला। पुलिस टीम को देखते ही वे भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान विवेक कुमार (22), बादल मंडल (20), दीपक मंडल (24) और शेखर कुमार (21) के रूप में हुई है।

पुलिस ने बताया कि सभी साइबर अपराधी हजारीबाग जिले के मसिपिरी और नूतननगर इलाकों के रहने वाले हैं। पुलिस ने 12 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड, विभिन्न बैंकों के 12 डेबिट कार्ड, पांच पैन कार्ड और साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री जब्त की।

