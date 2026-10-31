लिंग परीक्षण से पता चला, बेटा नहीं बेटी आने वाली है; पति ने करा दिया पत्नी का गर्भपात, हो गई अनहोनी
शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस को पता चला है कि महिला का गर्भपात गलत तरीके से किया गया था और उस समय वहां कोई योग्य विशेषज्ञ भी मौजूद नहीं था।
झारखंड के धनबाद जिले में गर्भपात कराने के बाद तबीयत बिगड़ने से एक 24 वर्षीय महिला की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला के ससुराल वालों ने उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का अवैध रूप से लिंग परीक्षण कराया था, इसी दौरान जब उन्हें पता चला कि महिला एक बच्ची को जन्म देने वाली है तो उन्होंने अपनी बहू का गर्भपात कराने फैसला कर लिया। जिसके बाद अत्यधिक रक्तस्त्राव से महिला की मौत हो गई।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने इस मामले में महिला के पति, एक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर चलाने वाले शख्स, सेंटर के एक कर्मचारी और एक नर्स को गिरफ्तार किया है। महिला के परिजनों के अनुसार मृतका का पति और अन्य ससुराल वाले बेटे की उम्मीद रख रहे थे।
गर्भपात के बाद निजी क्लिनिक रेफर किया था
मृतक महिला की पहचान किरण कुमारी के रूप में हुई है। आरोप है कि धनबाद के श्यामडीह इलाके में स्थित 'सेंट्रल डायग्नोस्टिक सेंटर' में लिंग जांच कराने के बाद उसे इलाके के एक निजी क्लिनिक ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे का कराया था लिंग परीक्षण
किरण के पिता राजेंद्र कुमार केवट ने बताया कि किरण का पति सोनू केवट और उसके ससुराल वाले बेटा चाहते थे, इसलिए उन्होंने किरण को लिंग जांच कराने के लिए राजी कर लिया था। आरोप है कि जब जांच में पता चला कि वह एक बच्ची को जन्म देने वाली है, तो जबरन उसका गर्भपात करवा दिया गया।
अत्यधिक खून बहने से हुई युवती की मौत
प्राप्त जानकारी के अनुसार गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान किरण की हालत बिगड़ गई और उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बहने लगा। जिसके बाद उसे एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस को पता चला है कि महिला का गर्भपात गलत तरीके से किया गया था और उस समय वहां कोई योग्य विशेषज्ञ भी मौजूद नहीं था।
पुलिस ने चार को किया गिरफ्तार
पुलिस ने किरण की मौत के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें उसका पति सोनू केवट, सेंट्रल डायग्नोस्टिक सेंटर का संचालक सचिन कुमार केवट, सेंटर का कर्मचारी विजय गोस्वामी और शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से जुड़ी नर्स सुलोचना देवी शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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