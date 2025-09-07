रांची में गर्ल्स हॉस्टल से चल रहा था सेक्स ट्रैफिकिंग का रैकेट, हिरासत में 10 महिलाएं

रांची पुलिस ने एक सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया जो रांची के एक इलाके में लड़कियों के एक हॉस्टल से चलाया जा रहा था। पुलिस ने एक हॉस्टल के मैनेजर को भी दबोचा है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

रांची पुलिस ने रविवार को एक सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया जो रांची के लालपुर इलाके में लड़कियों के एक हॉस्टल से चलाया जा रहा था। रांची के पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि इस अपराध में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में 10 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने एक हॉस्टल के मैनेजर को भी दबोचा है।

रांची के डिप्टी एसपी सिटी केवी रमन ने कहा कि पुलिस के एक अधिकारी को सूचना मिली थी कि कुछ लोग संगठित तरीके से दूसरे राज्यों से लड़कियों को यहां ला रहे हैं। इन लड़कियों से सेक्स वर्कर का काम कराया जा रहा है। इस सूचना के बाद पुलिस की एक टीम बनाई गई। पुलिस टीम ने ओम गर्ल्स हॉस्टल में छापा मारा।

पुलिस टीम ने वहां से 10 लड़कियों को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इस काम में शामिल अपराधियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लड़कियां अलग-अलग व्यवसायों से जुड़ी हैं। ये लड़कियां ज्यादातर पश्चिम बंगाल की हैं। सभी बालिग हैं।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये लड़कियां हॉस्टल में रहती हैं। हॉस्टल के मैनेजर को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हॉस्टल के मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस काम में शामिल आरोपी जो लड़कियों की डील कराते हैं और उनको दूसरी जगहों पर भेजते हैं, उनके बारे में छानबीन की जा रही है।