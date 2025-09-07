sex trafficking racket running from girls hostel busted by ranchi police रांची में गर्ल्स हॉस्टल से चल रहा था सेक्स ट्रैफिकिंग का रैकेट, हिरासत में 10 महिलाएं, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़sex trafficking racket running from girls hostel busted by ranchi police

रांची में गर्ल्स हॉस्टल से चल रहा था सेक्स ट्रैफिकिंग का रैकेट, हिरासत में 10 महिलाएं

रांची पुलिस ने एक सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया जो रांची के एक इलाके में लड़कियों के एक हॉस्टल से चलाया जा रहा था। पुलिस ने एक हॉस्टल के मैनेजर को भी दबोचा है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh एएनआई, रांचीSun, 7 Sep 2025 10:12 PM
share Share
Follow Us on
रांची में गर्ल्स हॉस्टल से चल रहा था सेक्स ट्रैफिकिंग का रैकेट, हिरासत में 10 महिलाएं

रांची पुलिस ने रविवार को एक सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया जो रांची के लालपुर इलाके में लड़कियों के एक हॉस्टल से चलाया जा रहा था। रांची के पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि इस अपराध में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में 10 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने एक हॉस्टल के मैनेजर को भी दबोचा है।

रांची के डिप्टी एसपी सिटी केवी रमन ने कहा कि पुलिस के एक अधिकारी को सूचना मिली थी कि कुछ लोग संगठित तरीके से दूसरे राज्यों से लड़कियों को यहां ला रहे हैं। इन लड़कियों से सेक्स वर्कर का काम कराया जा रहा है। इस सूचना के बाद पुलिस की एक टीम बनाई गई। पुलिस टीम ने ओम गर्ल्स हॉस्टल में छापा मारा।

पुलिस टीम ने वहां से 10 लड़कियों को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इस काम में शामिल अपराधियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लड़कियां अलग-अलग व्यवसायों से जुड़ी हैं। ये लड़कियां ज्यादातर पश्चिम बंगाल की हैं। सभी बालिग हैं।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये लड़कियां हॉस्टल में रहती हैं। हॉस्टल के मैनेजर को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हॉस्टल के मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस काम में शामिल आरोपी जो लड़कियों की डील कराते हैं और उनको दूसरी जगहों पर भेजते हैं, उनके बारे में छानबीन की जा रही है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि लड़कियों के लिए भुगतान कैसे किया जाता था उसके तरीके की जांच की जा रही है। इसमें सक्रिय रूप से शामिल अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह गिरोह किसी नेटवर्क का हिस्सा है। क्या सेक्स ट्रैफिकिंग का काम एक से ज्यादा हॉस्टल में चल रहा है।