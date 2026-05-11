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झारखंड में रिसॉर्ट में देह व्यापार का धंधा, 3 जोड़े पकड़ाए; गांववालों ने मैनेजर को जमकर पीटा

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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झारखंड के एक रिसॉर्ट में देह व्यापार का धंधा होने की खबर सामने आई है। इस बात को लेकर ग्रामीणों ने रिसॉर्ट पर धावा बोल दिया। गांववालों ने रिसॉर्ट के मैनेजर लाठी-डंडों से पिटाई कर दी। गांववालों ने रिसॉर्ट के तीन कमरों से आपत्तिजनक स्थिति में तीन महिला-पुरुष जोड़ों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

झारखंड में रिसॉर्ट में देह व्यापार का धंधा, 3 जोड़े पकड़ाए; गांववालों ने मैनेजर को जमकर पीटा

झारखंड के जमशेदपुर जिले में एक रिसॉर्ट में देह व्यापार का धंधा होने की खबर सामने आई है। डिमना लेक से सटे गेरुआ गांव स्थित लेक व्यू रिसॉर्ट में रविवार को ग्रामीणों ने घंटों हंगामा किया। भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने रिसॉर्ट पर धावा बोल दिया और मैनेजर संतोष गिरी की लाठी-डंडों से पिटाई कर दी। गांववालों ने रिसॉर्ट के तीन कमरों से आपत्तिजनक स्थिति में तीन महिला-पुरुष जोड़ों को पकड़कर बाहर निकाला और पुलिस के हवाले कर दिया।

तीन महिला-पुरुष जोड़ों को बाहर निकाला

इस दौरान भीड़ ने रिसॉर्ट के एक भवन के तीन कमरों से आपत्तिजनक स्थिति में तीन महिला-पुरुष जोड़ों को पकड़कर बाहर निकाला और पुलिस के हवाले कर दिया। एक अन्य जोड़ा मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस द्वारा कमरे की तलाशी में शराब की बोतलें समेत अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। यहां ग्रामीण घंटों बवाल करते रहे। वे रिसॉर्ट बंद कराने और मालिक को मौके पर बुलाने पर अड़े थे।

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रिसॉर्ट को तत्काल बंद करने की मांग

घटना की सूचना मिलते ही बोड़ाम थाना की पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे समाजसेवी संजय कर्मकार ने बताया कि रविवार सुबह कई युवक-युवतियों के रिसॉर्ट में प्रवेश करने की सूचना के बाद ग्रामीण पहुंचे। बोड़ाम थाना में दोपहर करीब 3 बजे लिखित आवेदन देकर रिसॉर्ट को तत्काल बंद करने और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। देर शाम तक थाना प्रभारी नीरज कुमार के नेतृत्व में पुलिस द्वारा मैनेजर संतोष गिरी एवं पकड़े गए युवक-युवतियों से पूछताछ की और बाद में छोड़ दिया।

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बालिगों को ही रिसॉर्ट में दिए जाते हैं कमरे : मैनेजर

पूछताछ में मैनेजर ने बताया कि रिसॉर्ट धनबाद निवासी विनोद सिंह का है। एक ही परिसर में एक ओर पतंजलि वेलनेस सेंटर संचालित होता है, जबकि दूसरी ओर लेक व्यू रिसॉर्ट चलता है। उन्होंने बताया कि यहां केवल बालिग युवक-युवतियों को पहचान पत्र जमा कराने के बाद कमरे दिए जाते हैं और अंदर क्या गतिविधियां होती हैं, इसकी जानकारी प्रबंधन को नहीं रहती।

ओयो में रजिस्टर्ड है रिसॉर्ट

बोड़ाम के थाना प्रभारी नीरज कुमार ने कहा कि रिसॉर्ट ओयो में पंजीकृत है। बाहर के लोग बुकिंग कर यहां ठहरते हैं। देह व्यापार जैसी गतिविधियों की पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीणों के आवेदन को कार्रवाई के लिए को भेजा जाएगा। नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।

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छह माह से चल रहा था गलत काम

ग्रामीणों के अनुसार, बोड़ाम की बोंटा पंचायत का गेरुआ गांव पांचवीं अनुसूची क्षेत्र अंतर्गत आता है। यहां बिना ग्रामसभा एवं पंचायत की अनुमति के रिसॉर्ट संचालित किया जा रहा है। यहां लंबे समय से अनैतिक कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा था। पिछले छह महीनों से इस संबंध में लगातार शिकायत और विरोध के बावजूद गतिविधियां बंद नहीं हुईं, जिससे गांव का माहौल प्रभावित हो रहा था।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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