बंगाल की खाड़ी में उठा नया तूफान मुरासु, झारखंड में 5 नवंबर तक बारिश; कब तक राहत
severe cyclonic storm murasu: बंगाल की खाड़ी में अब नया तूफान मुरासु बना है। इसका झारखंड में भी असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 5 नवंबर तक बारिश का अनुमान जताया है।
severe cyclonic storm murasu: बंगाल की खाड़ी में बने एक नए चक्रवातीय तूफान मुरासु के कारण झारखंड में 5 नवंबर तक बारिश होगी। रांची समेत राज्य के दक्षिणी भाग स्थित कोल्हान के सभी जिलों समेत सिमडेगा, खूंटी रांची, लोहरदगा और गुमला में अगले चार दिन हल्के दर्जे की बारिश होने का अनुमान है। जबकि राज्य के उत्तरी भाग के शेष जिलों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। पलामू, चतरा, गढवा, लातेहार में इस तूफान असर कम रहेगा। छह नवंबर से मुरासु के कमजोर होने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
गंभीर और व्यापक हो सकता है मुरासु
मौसम विभाग के कारण बंगाल की खाड़ी में बना गहरा अवदाब रविवार को एक चक्रवातीय तूफान बन गया है। मुरासु नाम का यह तूफान अभी बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। यह पश्चिमी उत्तर दिशा में बढ़ते हुए इसके और मजबूत तथा व्यापक होकर गंभीर चक्रवातीय तुफान बनने की संभावना है। यह दो और तीन नवंबर की मध्य रात्रि आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग स्थित समूद्र तट को पार करने का अनुमान है।
किसी चक्रवातीय तूफान का पहला तमिल नाम है मुरासु
मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अर्णब तूफान के बाद आनेवाला मुरासु तूफान भारत देश के तमिल नाम पर आधारित है। पहली बार किसी तूफान को तमिल नाम दिया गया है। इस मुरासु का अर्थ होता है नगाड़ा यह बड़ा ढ़ोल, जिसे राज्य में मुनादी करते समय उपयोग में लाया जाता था।
बंगाल की खाड़ी में बने नए चक्रवात का असर
रांची। बंगाल की खाड़ी में बने नए चक्रवातीय तूफान मुरासु के कारण अगले चार दिनों के दौरान झारखंड के अधिकांश जिलों में बारिश होने की संभावना है। इन चार दिनों के दौरान विभिन्न जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होगी। गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार छोड़कर राज्य के अन्य जिलों में बारिश होने की संभावना है। चतरा और लातेहार छोड़कर राज्य के अन्य जिलों में बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार दो और तीन नवंबर को कोल्हान और संताल के सभी जिले समेत रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा में बारिश होगी।
मुरासु का मतलब मुनादी करनेवाला ढोल या नगाड़ा
मौसम विभाग के चक्रवातीय तूफान मुरासु फिलहाल बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में कायम है। तूफान का नाम भारत ने दिया है। मुरासु का मतलब मुनादी करनेवाला ढोल या नगाड़ा होता है। यह तूफान आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग और तमिलनाडू के चेन्नई से 480 और आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से 560 किमी दूर है। इस तूफान के उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ते हुए गंभीर चक्रवातीय तूफान बनने के संकेत हैं।
इन जिलों में होगी बारिश
दो और तीन नवंबर को: पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसांवा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, लोहरदगा, रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा में हल्के से मध्य दर्जे तक बारिश होने का अनुमान।
चार नवंबर को : पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसांवा, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा में हल्की बारिश की संभावना।
पांच नवंबर को: सरायकेला-खरसांवा, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा में हल्के बारिश होने की संभावना है।
रांची मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी बना निम्न दबाव क्षेत्र व्यापक होकर अवदाब बना व अब यह चक्रवातीय तूफान बन चुका है। इस तूफान को भारत के तमिल नाम मुरासु दिया गया है। किसी चक्रवातीय तूफान का यह पहला तमिल नाम है। झारखंड के विभिन्न जिलों में पांच नवंबर तक बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होगी। राज्य के उत्तरी भाग के जिलों में इसका असर कम होगा।
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