Hindi Newsझारखंड न्यूज़Several IPS officers promoted in Jharkhand; many districts get new DIGs
झारखंड प्रशासन में बड़ा फेरबदल, कई IPS का हुआ प्रमोशन; जिलों को मिले नए DIG

झारखंड प्रशासन में बड़ा फेरबदल, कई IPS का हुआ प्रमोशन; जिलों को मिले नए DIG

संक्षेप:

झारखण्ड सरकार ने साल के अंतिम दिन प्रशासनिक फेरबदल करते हुए आईपीएस अधिकारियों को प्रोन्नति देते हुए उनके कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है।

Dec 31, 2025 10:29 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, रांची, अनुराग मिश्रा
झारखण्ड सरकार ने साल के अंतिम दिन प्रशासनिक फेरबदल करते हुए आईपीएस अधिकारियों को प्रोन्नति देते हुए उनके कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, मनोज कौशिक को अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) सीआईडी के पद पर प्रमोट किया गया है, वह रांची आईजी के प्रभार में बने रहेंगे। वहीं कई जिलों में नए डीआईजी की तैनाती की गई है।

कई अफसरों को IG, DIG बनाया गया

​2008 बैच के अफसरों को आईजी रैंक में प्रोन्नति दी गई है। अजय लिंडा को आईजी रैंक (लेवल-14) में प्रोन्नति देते हुए आईजी, सीआईडी के पद पर पदस्थापित किया गया है। 2012 बैच के अफसरों को डीआईजी में प्रोन्नति दी गई है। 2012 बैच के कई अधिकारियों को डीआईजी रैंक (लेवल-13ए) में प्रोन्नति देते हुए नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

​कौशल किशोर डीआईजी, पलामू, ​अंजनी कुमार झा डीआईजी, हजारीबाग, ​मो अर्शी डीआईजी गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा, ​आनंद प्रकाश डीआईजी, बोकारो बनाए गए हैं। पोस्टिंग के लिए प्रतीक्षारत डीआईजी ​नौशाद आलम डीआईजी, विशेष शाखा बनाए गए हैं। ​ये सभी प्रोन्नति 1 जनवरी 2026 या योगदान की तिथि से प्रभावी मानी जाएंगी।

​जिलों के कप्तान और अन्य फेरबदल

श्रीकांत सुरेश राव खोत्रे को सिमडेगा का नया एसपी बनाया गया है। शिवम प्रकाश को राज्यपाल के परिसहाय के रूप में तैनात किया गया है। निखिल राय और श्रुति को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में सहायक पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। कैलाश करमाली को अब समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, रांची की जिम्मेदारी दी गई है।

​नवनियुक्त अधिकारियों का पदस्थापन

​भारत सरकार द्वारा नवनियुक्त कई आईपीएस अधिकारियों को भी नई पोस्टिंग दी गई है, जिनमें अविनाश कुमार (समादेष्टा, जैप-7), दीपक कुमार (समादेष्टा, जैप-5), मजरूल होदा (उप-निदेशक, पुलिस अकादमी), राजेश कुमार (समादेष्टा, जैप-6), रोशन गुड़िया (एसपी, सीआईडी) और श्रीराम शमद (एसपी, एसीबी) शामिल हैं। ​जिन अधिकारियों के स्थान पर नए लोगों की नियुक्ति हुई है और उन्हें कोई पद नहीं मिला है, वे पुलिस मुख्यालय में योगदान देंगे।

Jharkhand
