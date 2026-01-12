Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Seven year old boy tied to a tree and brutally beaten in Jharkhand Ramgarh
झारखंड: 7 साल के बच्चे को पेड़ से बांधा और फिर की बेरहमी से पिटाई, आरोपी गिरफ्तार

झारखंड: 7 साल के बच्चे को पेड़ से बांधा और फिर की बेरहमी से पिटाई, आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप:

Jan 12, 2026 10:39 am IST रामगढ़
झारखंड के रामगढ़ जिले में एक शख्स ने कथित तौर पर चोरी के शक में एक सात साल के बच्चे को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी सोशल मीडिया पर वायरल हुए 20 सेकंड के एक कथित वीडियो के बाद की गई है। आरोपी ने कथित तौर पर बच्चे के हाथ-पैर बांधे और अर्धनग्न अवस्था में उसकी पिटाई की। यह घटना 9 जनवरी को पतरातू थाना क्षेत्र की डीजल कॉलोनी में हुई।

मामले पर पतरातु पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी शिवलाल गुप्ता ने बताया, 'पीड़ित के बड़े भाई द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायत के आधार पर पॉक्सो अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आगे की जांच जारी है।'

बड़े भाई ने दर्ज की शिकायत

आरोपी की पहचान बबलू प्रसाद उर्फ ​​टिकाधारी के रूप में हुई है। वहीं वायरल वीडियो की जांच करने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी बबलू प्रसाद को गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पीड़ित के बड़े भाई द्वारा दर्ज शिकायत में कहा गया है कि बबलू प्रसाद और कॉलोनी में रहने वाले दो अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं।

अन्य आरोपियों की तलाश

शिकायत में कहा गया है कि बबलू और अन्य दो शख्स ने पीड़ित को रोका और फिर उसपर पैसे चुराने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और इसमें शामिल अन्य आरोपियों को भी तलाश रही है।

