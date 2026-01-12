झारखंड: 7 साल के बच्चे को पेड़ से बांधा और फिर की बेरहमी से पिटाई, आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप: मामले पर पतरातु पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी शिवलाल गुप्ता ने बताया, 'पीड़ित के बड़े भाई द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायत के आधार पर पॉक्सो अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आगे की जांच जारी है।'

झारखंड के रामगढ़ जिले में एक शख्स ने कथित तौर पर चोरी के शक में एक सात साल के बच्चे को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी सोशल मीडिया पर वायरल हुए 20 सेकंड के एक कथित वीडियो के बाद की गई है। आरोपी ने कथित तौर पर बच्चे के हाथ-पैर बांधे और अर्धनग्न अवस्था में उसकी पिटाई की। यह घटना 9 जनवरी को पतरातू थाना क्षेत्र की डीजल कॉलोनी में हुई।

मामले पर पतरातु पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी शिवलाल गुप्ता ने बताया, 'पीड़ित के बड़े भाई द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायत के आधार पर पॉक्सो अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आगे की जांच जारी है।'

बड़े भाई ने दर्ज की शिकायत आरोपी की पहचान बबलू प्रसाद उर्फ ​​टिकाधारी के रूप में हुई है। वहीं वायरल वीडियो की जांच करने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी बबलू प्रसाद को गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पीड़ित के बड़े भाई द्वारा दर्ज शिकायत में कहा गया है कि बबलू प्रसाद और कॉलोनी में रहने वाले दो अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं।