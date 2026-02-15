Hindustan Hindi News
बेटे को सेट करना और दामाद को..., सोनिया गांधी के 2 ही काम- भाजपा सांसद निशिकांत दुबे

Feb 15, 2026 07:28 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गोड्डा
सोनिया गांधी पूरी तरह से भारतीय नारी बन गईं हैं। उनके दो ही काम हैं- पहला, राहुल गांधी को सैट करना, दूसरा- दामाद को... निशिकांत दुबे ने एक बार फिर गांधी परिवार पर निशाना साधा।

सोनिया गांधी पूरी तरह से भारतीय नारी बन गईं हैं। उनके दो ही काम हैं- पहला, राहुल गांधी को सैट करना, दूसरा- दामाद को... निशिकांत दुबे ने एक बार फिर गांधी परिवार पर निशाना साधा है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक किस्सा सुनाया- जब सोनिया गांधी ने निशिकांत दुबे का हाथ पकड़कर कहा था- “तुम्हारे जैसे आदमी को पार्लियामेंट में आना चाहिए।”

बेटे को सेट करना और दामाद को...

निशिकांत दुबे ने 'आप की अदालत' में हुई बातचीत के दौरान बताया- सोनिया गांधी पूरी तरह से भारतीय नारी बन गई हैं। उनके दो ही काम हैं। एक उनका काम है बेटे को सैट करना, दूसरा काम है अपने दामाद को भेंट करना। इसके बाद निशिकांत दुबे ने तंज भरे लहजे में कहा- बेटा सैट नहीं हो पा रहा है और दामाद को जो भेंट दी है, वो ईडी सीबीआई के चक्कर में पड़ा हुआ है।

जब सोनिया गांधी ने निशिकांत दुबे का पकड़ा हाथ...

तंज कसने के बाद निशिकांत दुबे ने एक खास किस्से को याद किया। उन्होंने कहा- सोनिया जी को पता है कि मैंने ये बातें सही कही हैं। उनको लगता है कि ये आदमी संसद में सही कर रहा है। जब वो 2024 में अंतरिम बजट के बाद बाहर निकलीं, तो उन्होंने कहा- अब मैं राज्यसभा जा रही हूं। उस दिन उनकी तबीयत खराब थी, तो मैं उनसे हाल-चाल लेने गया था। तब उन्होंने हाथ पकड़कर कहा- तुम्हारे जैसे आदमी को पार्लियामेंट में आना चाहिए।

एक झलक सोनिया, राहुल और रॉबर्ट वाड्रा

सोनिया गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष हैं। उनका जन्म इटली में हुआ और शादी के बाद वे भारत आईं। वे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी हैं। उन्होंने यूपीए सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाई और लंबे समय तक कांग्रेस का नेतृत्व किया।

राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद हैं। वे सोनिया गांधी और राजीव गांधी के बेटे हैं। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। रॉबर्ट वाड्रा एक व्यवसायी हैं। वे प्रियंका गांधी के पति और सोनिया गांधी के दामाद हैं। उनका नाम कुछ भूमि सौदों को लेकर विवादों में आया, जिनकी जांच विभिन्न एजेंसियों ने की।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

