Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़sent wife voice message before dying: Indian man vijay kumar mahato killed in Saudi Arabia crossfire
'मौत से पहले पत्नी को भेजा था वॉइस मैसेज'; सऊदी अरब में मारे गए भारत के विजय ने क्या कहा

'मौत से पहले पत्नी को भेजा था वॉइस मैसेज'; सऊदी अरब में मारे गए भारत के विजय ने क्या कहा

संक्षेप: सऊदी अरब में पुलिस और बदमाशों के बीच हुए एनकाउंटर के दौरान क्रॉस फायरिंग में जान गंवाने वाले झारखंड के 26 वर्षीय युवक विजय कुमार महतो ने गोली लगने के बाद अपनी पत्नी को वॉइस मैसेज कर इसकी जानकारी दी थी।  

Sat, 1 Nov 2025 02:05 PMPraveen Sharma रांची, पीटीआई
share Share
Follow Us on

सऊदी अरब में पुलिस और बदमाशों के बीच हुए एनकाउंटर के दौरान क्रॉस फायरिंग में जान गंवाने वाले झारखंड के 26 वर्षीय युवक विजय कुमार महतो ने गोली लगने के बाद अपनी पत्नी को वॉइस मैसेज कर इसकी जानकारी दी थी। विजय गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के मध गोपाली पंचायत के दुधपनिया गांव का रहने वाला था। वह सऊदी अरब की एक निजी कंपनी में काम कर रहा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विजय कुमार महतो की 16 अक्टूबर को जेद्दा में हुई गोलीबारी में मौत हो गई थी। विजय का शव अब तक भारत नहीं आ सका है। झारखंड के श्रम विभाग ने सऊदी अरब में भारतीय दूतावास से संपर्क कर मृतक विजय का शव वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

झारखंड लेबर डिपार्टमेंट के तहत स्टेट माइग्रेंट कंट्रोल सेल की हेड शिखा लकड़ा ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि विभाग को गिरिडीह से सऊदी अरब में एक प्रवासी श्रमिक की मौत की सूचना मिली थी और उसका शव वापस लाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। हमने तुरंत भारतीय दूतावास से संपर्क किया। हम जेद्दा पुलिस अफसरों से औपचारिकताएं पूरी करने के लिए संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि शव को झारखंड में उसके पैतृक स्थान पर लाया जा सके।

मैसेज में क्या कहा

प्रवासी श्रमिकों के मुद्दों पर काम करने वाले सोशल वर्कर सिकंदर अली ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि विजय कुमार महतो नामक युवक पिछले नौ महीने से एक निजी कंपनी में काम कर रहा था। उसने 16 अक्टूबर को अपनी पत्नी बसंती देवी को वॉट्सऐप पर एक संदेश भेजा था कि वह गोलीबारी के बीच फंस गया है और उसे चोटें आई हैं। देवी ने अपने ससुराल वालों को इसकी सूचना दी, लेकिन उन्हें लगा कि उसका इलाज चल रहा है। जिस कंपनी में वह काम करता था, उसने 24 अक्टूबर को उन्हें बताया कि गोलीबारी में उसकी मौत हो गई है। अली ने बताया कि यह गोलीबारी जेद्दा पुलिस और जबरन वसूली करने वाले गिरोह के बीच हुई थी।

विजय के परिवार में पत्नी और दो बेटे और माता-पिता

द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, डुमरी ब्लॉक के दुधपनिया गांव का रहने वाला विजय कुमार महतो सऊदी अरब में हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। विजय के परिवार में उनकी पत्नी, 5 और 3 साल के दो छोटे बेटे और उनके माता-पिता हैं। परिवार के मुताबिक, वह करीब एक साल पहले ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए वहां गया था।

विजय के बहनोई राम प्रसाद महतो ने बताया कि घटना के वक्त विजय अपनी वर्कसाइट के पास जा रहा था और पुलिस और इलाके में एक्टिव रंगदारी वसूलने वालों के बीच गोलीबारी में फंस गया। उन्होंने बताया कि विजय को तुरंत एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चोटों की वजह से उनकी मौत हो गई और परिवार को 24 अक्टूबर को उनकी मौत की खबर मिली। राम प्रसाद ने कहा, “मरने से पहले, उसने अपनी पत्नी को खोरठा भाषा में एक वॉइस नोट भी भेजा था, जिसमें उसने कहा था कि उसे किसी और के लिए चलाई गई गोली लग गई है और वह मदद मांग रहा था।”

रियाद में भारतीय दूतावास से झारखंड सरकार को मिली ऑफिशियल जानकारी के अनुसार, यह घटना जेद्दा क्षेत्र में हुई जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया (सीजीआई) जेद्दा के अधिकार क्षेत्र में आता है। सीजीआई ने कहा कि मौत को संदिग्ध माना जा रहा है, और जांच पूरी होने और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी होने तक महतो का शव मक्का के जुमूम में पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ऑफिस की कस्टडी में रहेगा।

परिवार ने मांगा मुआवजा

शिखा लाकड़ा ने बताया कि सरकार सऊदी अधिकारियों और एम्प्लॉयर के संपर्क में है।वहीं परिवार वालों ने कहा कि जब तक कंपनी मुआवजा देने के लिए सहमत नहीं हो जाती, तब तक वे शव को वापस लाने की फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करेंगे। राम प्रसाद ने कहा, "कंपनी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जब ​​तक हमें मुआवजे का लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता, हम शव नहीं लेंगे।"

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।