'मौत से पहले पत्नी को भेजा था वॉइस मैसेज'; सऊदी अरब में मारे गए भारत के विजय ने क्या कहा

सऊदी अरब में पुलिस और बदमाशों के बीच हुए एनकाउंटर के दौरान क्रॉस फायरिंग में जान गंवाने वाले झारखंड के 26 वर्षीय युवक विजय कुमार महतो ने गोली लगने के बाद अपनी पत्नी को वॉइस मैसेज कर इसकी जानकारी दी थी। विजय गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के मध गोपाली पंचायत के दुधपनिया गांव का रहने वाला था। वह सऊदी अरब की एक निजी कंपनी में काम कर रहा था।

विजय कुमार महतो की 16 अक्टूबर को जेद्दा में हुई गोलीबारी में मौत हो गई थी। विजय का शव अब तक भारत नहीं आ सका है। झारखंड के श्रम विभाग ने सऊदी अरब में भारतीय दूतावास से संपर्क कर मृतक विजय का शव वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

झारखंड लेबर डिपार्टमेंट के तहत स्टेट माइग्रेंट कंट्रोल सेल की हेड शिखा लकड़ा ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि विभाग को गिरिडीह से सऊदी अरब में एक प्रवासी श्रमिक की मौत की सूचना मिली थी और उसका शव वापस लाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। हमने तुरंत भारतीय दूतावास से संपर्क किया। हम जेद्दा पुलिस अफसरों से औपचारिकताएं पूरी करने के लिए संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि शव को झारखंड में उसके पैतृक स्थान पर लाया जा सके।

मैसेज में क्या कहा प्रवासी श्रमिकों के मुद्दों पर काम करने वाले सोशल वर्कर सिकंदर अली ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि विजय कुमार महतो नामक युवक पिछले नौ महीने से एक निजी कंपनी में काम कर रहा था। उसने 16 अक्टूबर को अपनी पत्नी बसंती देवी को वॉट्सऐप पर एक संदेश भेजा था कि वह गोलीबारी के बीच फंस गया है और उसे चोटें आई हैं। देवी ने अपने ससुराल वालों को इसकी सूचना दी, लेकिन उन्हें लगा कि उसका इलाज चल रहा है। जिस कंपनी में वह काम करता था, उसने 24 अक्टूबर को उन्हें बताया कि गोलीबारी में उसकी मौत हो गई है। अली ने बताया कि यह गोलीबारी जेद्दा पुलिस और जबरन वसूली करने वाले गिरोह के बीच हुई थी।

विजय के परिवार में पत्नी और दो बेटे और माता-पिता द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, डुमरी ब्लॉक के दुधपनिया गांव का रहने वाला विजय कुमार महतो सऊदी अरब में हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। विजय के परिवार में उनकी पत्नी, 5 और 3 साल के दो छोटे बेटे और उनके माता-पिता हैं। परिवार के मुताबिक, वह करीब एक साल पहले ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए वहां गया था।

विजय के बहनोई राम प्रसाद महतो ने बताया कि घटना के वक्त विजय अपनी वर्कसाइट के पास जा रहा था और पुलिस और इलाके में एक्टिव रंगदारी वसूलने वालों के बीच गोलीबारी में फंस गया। उन्होंने बताया कि विजय को तुरंत एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चोटों की वजह से उनकी मौत हो गई और परिवार को 24 अक्टूबर को उनकी मौत की खबर मिली। राम प्रसाद ने कहा, “मरने से पहले, उसने अपनी पत्नी को खोरठा भाषा में एक वॉइस नोट भी भेजा था, जिसमें उसने कहा था कि उसे किसी और के लिए चलाई गई गोली लग गई है और वह मदद मांग रहा था।”

रियाद में भारतीय दूतावास से झारखंड सरकार को मिली ऑफिशियल जानकारी के अनुसार, यह घटना जेद्दा क्षेत्र में हुई जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया (सीजीआई) जेद्दा के अधिकार क्षेत्र में आता है। सीजीआई ने कहा कि मौत को संदिग्ध माना जा रहा है, और जांच पूरी होने और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी होने तक महतो का शव मक्का के जुमूम में पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ऑफिस की कस्टडी में रहेगा।