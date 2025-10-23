Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Senior Jharkhand officials keep their phones till 7-8 pm; government, private, setting and business: Babulal Marandi
झारखंड के सीनियर अफसर 7-8 तक फोन रखते; सरकारी, प्राइवेट, सेटिंग और धंधे वाला: बाबूलाल मरांडी

झारखंड के सीनियर अफसर 7-8 तक फोन रखते; सरकारी, प्राइवेट, सेटिंग और धंधे वाला: बाबूलाल मरांडी

संक्षेप: झारखंड के नेता प्रतिपक्ष, भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी ने सरकारी अधिकारियों पर हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य के कुछ सीनियर अधिकारियों के पास 7-8 तक मोबाइल फोन हैं।

Thu, 23 Oct 2025 09:38 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड के नेता प्रतिपक्ष, भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी ने सरकारी अधिकारियों पर हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य के कुछ सीनियर अधिकारियों के पास 7-8 तक मोबाइल फोन हैं। इनके पास कई मोबाइल नंबर हैं। सरकारी नंबर अलग है। प्राइवेट नंबर अलग है। सीक्रेट नंबर अलग है, जो सेटिंग-गेटिंग और धंधे के लिए प्रयोग होता है।

बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स अकाउंट से ट्वीट करके सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा-"आज सुबह लगभग 11 बजे मैंने जनसरोकार से जुड़े एक मामले में बात करने के लिये बोकारो जिले के एसपी, डीसी और एसडीओ को उनके सरकारी एवं ग़ैर सरकारी नंबरों पर कॉल किया और करवाया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन तीनों प्रमुख अफ़सरों के सरकारी-एवं ज्ञात ग़ैर सरकारी नंबर्स स्विच ऑफ थे।"

मरांडी ने आगे लिखा- “अगर दिन के 11 बजे जिले के शीर्ष अधिकारी ही संपर्क से बाहर हों, तो यह बताने की जरूरत नहीं कि सरकार कितनी “गंभीरता” से काम कर रही है और ऐसे अधिकारी कितने ग़ैर ज़िम्मेदार हैं?”

उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए लिखा- “यह भी जानकारी मिली है कि झारखंड के अधिकांश वरिष्ठ अधिकारी तीन-तीन, चार-चार मोबाइल नंबर रखते हैं—एक सरकारी नंबर, जो कभी उठाया नहीं जाता, दूसरा प्राइवेट नंबर, जो सिर्फ दोस्तों और परिचितों के लिए होता है, और बाकी सीक्रेट नंबर, जो “सेटिंग-गेटिंग” और “धंधे” के लिए प्रयोग होता है।”

मरांडी ने आगे लिखा- “समाचारों में भी आया था कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तो सात-आठ फोन तक एक बैग में साथ रखकर चलते हैं और उनके लिये दलाली और वसूली का काम सँभाल रहे कुछ लोग भी थोक के भाव मोबाइल रखकर “नेटवर्किंग” एवं वसूली की रकम को जगह पर पंहुयाने का काम सँभाले हुए हैं।”

पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को टैग करते हुए लिखा- “मेरी बातों पर यकीन न हो तो खुद से भी पता कर लीजिए कि आपके ऑंख में धूल झोंक कर बेनामी नंबरों से ऐसे अफ़सर कैसे -कैसे धंधा कर रहे हैं? यह स्थिति प्रशासनिक अनुशासन पर गंभीर सवाल उठाती है। कृपया इस पर संज्ञान लें- अधिकारियों को कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं, बल्कि जनता की सेवा के लिए नियुक्त किया गया है।”

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
JMM BJP Hemant Soren
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।