झारखंड के सीनियर अफसर 7-8 तक फोन रखते; सरकारी, प्राइवेट, सेटिंग और धंधे वाला: बाबूलाल मरांडी

झारखंड के नेता प्रतिपक्ष, भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी ने सरकारी अधिकारियों पर हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य के कुछ सीनियर अधिकारियों के पास 7-8 तक मोबाइल फोन हैं। इनके पास कई मोबाइल नंबर हैं। सरकारी नंबर अलग है। प्राइवेट नंबर अलग है। सीक्रेट नंबर अलग है, जो सेटिंग-गेटिंग और धंधे के लिए प्रयोग होता है।

बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स अकाउंट से ट्वीट करके सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा-"आज सुबह लगभग 11 बजे मैंने जनसरोकार से जुड़े एक मामले में बात करने के लिये बोकारो जिले के एसपी, डीसी और एसडीओ को उनके सरकारी एवं ग़ैर सरकारी नंबरों पर कॉल किया और करवाया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन तीनों प्रमुख अफ़सरों के सरकारी-एवं ज्ञात ग़ैर सरकारी नंबर्स स्विच ऑफ थे।"

मरांडी ने आगे लिखा- “अगर दिन के 11 बजे जिले के शीर्ष अधिकारी ही संपर्क से बाहर हों, तो यह बताने की जरूरत नहीं कि सरकार कितनी “गंभीरता” से काम कर रही है और ऐसे अधिकारी कितने ग़ैर ज़िम्मेदार हैं?”

उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए लिखा- “यह भी जानकारी मिली है कि झारखंड के अधिकांश वरिष्ठ अधिकारी तीन-तीन, चार-चार मोबाइल नंबर रखते हैं—एक सरकारी नंबर, जो कभी उठाया नहीं जाता, दूसरा प्राइवेट नंबर, जो सिर्फ दोस्तों और परिचितों के लिए होता है, और बाकी सीक्रेट नंबर, जो “सेटिंग-गेटिंग” और “धंधे” के लिए प्रयोग होता है।”

मरांडी ने आगे लिखा- “समाचारों में भी आया था कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तो सात-आठ फोन तक एक बैग में साथ रखकर चलते हैं और उनके लिये दलाली और वसूली का काम सँभाल रहे कुछ लोग भी थोक के भाव मोबाइल रखकर “नेटवर्किंग” एवं वसूली की रकम को जगह पर पंहुयाने का काम सँभाले हुए हैं।”