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धनबाद से डीडीयू के बीच 180 किमी की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन, नई दिल्ली-हावड़ा रूट पर अब सेमी हाईस्पीड ट्रेन

Mar 26, 2026 07:40 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, धनबाद
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पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (DDU) से धनबाद रेल मंडल के प्रधानखंता के बीच 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से ट्रेन चलाई गई। बुधवार को पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह की अगुवाई में ट्रेन का सफल स्पीड ट्रायल किया गया।

धनबाद से डीडीयू के बीच 180 किमी की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन, नई दिल्ली-हावड़ा रूट पर अब सेमी हाईस्पीड ट्रेन

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (डीडीयू) से धनबाद रेल मंडल के प्रधानखंता के बीच 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से ट्रेन चलाई गई। बुधवार को पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह की अगुवाई में ट्रेन का सफल स्पीड ट्रायल किया गया। जीएम विंडो ट्रेलिंग करते हुए डीडीयू से धनबाद पहुंचे और वापस डीडीयू गए।

धनबाद पहुंच कर जीएम ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि एक साल पहले 160 किमी प्रति घंटे की गति से इस रूट पर ट्रेन चलाई गई थी। डीडीयू और धनबाद मंडल के अधीन पड़ने वाले क्षेत्र में 180 किमी प्रति घंटे की गति से ट्रेन चला कर देखी गई। दोनों रेल मंडल के बड़े हिस्से में स्वचालित सिग्नलिंग सिस्टम की शुरुआत हो गई है। कवच की स्थापना का काम भी तेजी से किया जा रहा है। ओवरहेड तार (ओएचई) को भी ठोस किया जा रहा है। हावड़ा से नई दिल्ली के बीच दूसरे रेल मंडलों में भी रेल पटरी, सिग्नल और ओएचई के मजबूतीकरण का काम किया जा रहा है।

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412 किलोमीटर की होगी फेंसिंग

हावड़ा से नई दिल्ली के बीच सेमी हाईस्पीड ट्रेन चलाने की योजना है। इसी निमित्त लगातार काम चल रहे हैं। आने वाले दिनों में हाईस्पीड ट्रेनें इस रूट पर चलें इसके लिए प्रधानखंता से धनबाद, गोमो, कोडरमा, गया, सोननगर होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक 412 किलोमीटर रेलखंड में रेल पटरी की दोनों तरफ फेंसिंग का काम भी तेजी से चल रहा है।

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धनबाद-मुंबई ट्रेन मंजूर, मेदिनीनगर से होकर जाएगी

धनबाद से मुंबई के बीच स्थायी ट्रेन पर रेलवे बोर्ड की मुहर लग गई। भोपाल में सात से नौ जनवरी तक हुई टाइम टेबल कमेटी की बैठक में धनबाद से लोकमान्य तिलक टर्मिनल (एलटीटी) के लिए नई ट्रेन चलाने पर सहमति बनी थी। जल्द रेलवे से नई ट्रेन चलाने की तिथि की घोषणा की जाएगी। ट्रेन कतरास, चंद्रपुरा, गढ़वारोड और मेदिनीनगर होकर चलेगी। अब राज्य भर के लोगों को ट्रेन के उद्घाटन तिथि का इंतजार है। यात्रियों की मांग पर पिछले साल धनबाद से एलटीटी के बीच साप्ताहिक ट्रेन चलाई गई थी। स्पेशल ट्रेन की लोकप्रियता को देखते हुए रेलवे ने इस रूट पर नई ट्रेन को मंजूरी दी।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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