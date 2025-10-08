Security beefed up in Jharkhand as banned Maoists outfit calls for resistance week bandh माओवादियों के बंद का ऐलान, अलर्ट पर प्रशासन; लगा दिए हजारों जवान, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Security beefed up in Jharkhand as banned Maoists outfit calls for resistance week bandh

माओवादियों के बंद का ऐलान, अलर्ट पर प्रशासन; लगा दिए हजारों जवान

भारत में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ने बुधवार से झारखंड में प्रतिरोध सप्ताह की घोषणा की है। इस दौरान 15 अक्टूबर को बंद का आह्वान किया है। इसके लिए प्रशासन अलर्ट पर है।

Mohammad Azam पीटीआई, रांचीWed, 8 Oct 2025 12:28 PM
भारत में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ने बुधवार से झारखंड में प्रतिरोध सप्ताह की घोषणा की है। इस दौरान 15 अक्टूबर को बंद का आह्वान किया है, जिसके मद्देनजर पुलिस ने संवेदनशील जगहों और ट्रैफिक मार्गों पर सशस्त्र बलों की तैनाती के साथ राज्य भर में सुरक्षा कड़ी कर दी है।

इस मामले की जाकारी देते हुए महानिरीक्षक (संचालन) माइकल राज ने बताया कि प्रतिबंधित माओवादी संगठन द्वारा आहूत सप्ताह भर के विरोध प्रदर्शन और बंद के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 12 बटालियन और झारखंड सशस्त्र पुलिस (जेएपी) और भारतीय आरक्षित वाहिनी (आईआरबी) के 20 समूहों को तैनात किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि राज्य भर में शांति और सुरक्षा बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने सामान्य आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील स्थानों, सरकारी कार्यालयों और रेल तथा सड़क नेटवर्क सहित यातायात मार्गों पर अतिरिक्त बल तैनात किए हैं। राज ने कहा कि पुलिस बिहार, छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे जिलों में संभावित प्रभावों से निपटने के लिए भी तैयार है।

राज्य पुलिस ने मंगलवार को जारी एक बयान में जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने और बिना किसी डर के अपनी दैनिक गतिविधियां जारी रखने का आग्रह किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि लगातार तलाशी अभियान और वांछित माओवादियों के खात्मे और आत्मसमर्पण के रूप में हालिया सफलता ने वामपंथी चरमपंथियों पर लगाम लगायी है। एक अधिकारी ने कहा कि उनकी मौजूदगी सारंडा जंगल के कुछ इलाकों और झारखंड के लातेहार एवं चतरा के कुछ हिस्सों तक ही सीमित है।