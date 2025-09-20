section 163 implemented in dhanbads 8 stations धनबाद में प्रशासन का बड़ा ऐलान, 8 रेलवे स्टेशनों पर धारा 163 लागू; क्या है वजह, Jharkhand Hindi News - Hindustan
धनबाद में प्रशासन का बड़ा ऐलान, 8 रेलवे स्टेशनों पर धारा 163 लागू; क्या है वजह

धनबाद के नेताजी सुभाषचंद्र बोस जंक्शन (गोमो), महुदा, कतरास, प्रधानखंता, धनबाद, कुमारधुबी, तेतुलमारी, धोखरा रेलवे स्टेशनों में शनिवार शाम चार बजे से अगले आदेश तक के लिए धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लगा दी है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, धनबादSat, 20 Sep 2025 08:54 AM
आदिवासी कुड़मी मंच की ओर से शनिवार को प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन को लेकर एसडीओ राजेश कुमार ने नेताजी सुभाषचंद्र बोस जंक्शन (गोमो), महुदा, कतरास, प्रधानखंता, धनबाद, कुमारधुबी, तेतुलमारी, धोखरा रेलवे स्टेशनों में शनिवार शाम चार बजे से अगले आदेश तक के लिए धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लगा दी है। निषेधाज्ञा के के बाद इन क्षेत्रों में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का आंदोलन के उद्देश्य से एकत्रित होना, किसी प्रकार का धरना, रैली, सभा, प्रदर्शन, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने, हरवे-हथियार एवं आग्नेयास्त्र के साथ चलने अथवा उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा।

धनबाद के सभी स्टेशन में भरी संख्या में पुलिस तैनात है। धनबाद में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे आजसू जिलाध्यक्ष मंटू महतो हो हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। आंदोलनकारी अभी प्रधानखनता स्टेशन में जुट रहे हैं।

गोमो स्टेशन पर धनबाद सासाराम इंटरसिटी सुबह 6 बजे से गोमो स्टेशन पर खड़ी है। वहीं गोमो आसनसोल ईएमयू सवारी गाड़ी भी गोमो स्टेशन पर खड़ी है। पारसनाथ तथा चंद्रपुरा में कुडमी समाज के लोगो ने रेल टेका डहर छेका आन्दोलन को लेकर रेलवे ट्रैक को बाधित कर दिया है। काफी संख्या में लोग रेल पटरी पर उतर कर नारेबाजी कर रहे हैं। डाउन से आ रही भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस चौधरीबांध में खड़ी है। यात्री काफी परेशान हैं। रेलवे ने यात्रियों से अपील किया है कि जानकारी लेकर ही यात्रा के लिए स्टेशन पहुंचें। गोमो स्टेशन पर बाघमारा डीएसपी पुरूषोत्तम सिंह दलबल के साथ तैनात हैं।

एसडीओ ने बताया कि कुड़मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने एवं कुड़माली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन की सूचना है। विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रेल परिचालन बाधित किए जाने की आशंका है। इसके मद्देनजर उक्त रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा रेल रोको आंदोलन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। विधि व्यवस्था को ध्यान में रखकर इन स्टेशनों पर निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह निषेधाज्ञा उपस्थित पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियो, रेलवे कर्मचारियों, पुलिस बल एवं रेल यात्रा से जाने वाले यात्रीगण पर लागू नहीं रहेगा। इसी प्रकार विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थान में आने-जाने या अन्य व्यक्तियों के उक्त क्षेत्र से होकर अन्य कार्यों से आने-जाने अथवा उक्त क्षेत्र से शवयात्रा, वैवाहिक एवं धार्मिक कार्य से जानेवाले लोगों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसी प्रकार यह प्रतिबंध सिखों के कृपाण धारण, नेपालियों के खुखरी धारण करने पर भी लागू नहीं होगा। इसके साथ ही आंदोलन को लेकर जिला पुलिस भी चौकस है।

रेल टेका डहर छेका आंदोलन को ले गोमो आरपीएफ और हरिहरपुर पुलिस चौकस

गोमो। कुड़मी समाज की ओर से शनिवार को रेल टेका डहर छेका आंदोलन किया जायेगा। पारसनाथ तथा चंद्रपुरा में ट्रेन रोकने का आह्वान किया गया है। इसे लेकर गोमो आरपीएफ तथा हरिहरपुर पुलिस चौकस है। इधर, आंदोलन को लेकर पूर्व जिप उपाध्यक्ष संतोष महतो के नेतृत्व में तोपचांची प्रखंड से कुड़मी समाज के लोगों ने पारसनाथ स्टेशन पर रेल रोकने की तैयारी की है। हालांकि गोमो में रेल रोको आंदोलन को लेकर कोई सूचना नहीं दी गई है। बावजूद इसके ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी शुक्रवार की दोपहर गोमो पहुंचे और रेल रोको आंदोलन की जानकारी ली। हरिहरपुर थाना प्रभारी राहुल कुमार झा को एसपी ने हर हाल में मुश्तैद रहने के निर्देश दिए। वहीं गोमो आरपीएफ इंस्पेक्टर संतोष कुमार झा के नेतृत्व में पारसनाथ तथा चंद्रपुरा स्टेशन पर अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। इधर आरपीएफ ने बोकारो एसपी हरविंदर सिंह तथा गिरीडीह एसपी डॉ. विमल कुमार से मिलकर सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की। आरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट ने पूरे मामले पर दोनों एसपी से सहयोग की अपील की। गिरीडीह एसपी डा विमल कुमार ने पारसनाथ स्टेशन का निरीक्षण किया तथा पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

आंदोलनकारियों को स्टेशन के अंदर आने से रोकेगी पुलिस

धनबाद। कुड़मी आंदोलन को लेकर जिला पुलिस और रेल पुलिस संयुक्त रूप से सतर्क है। शनिवार की सुबह से सभी स्टेशनों पर मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस और रेल पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस टीम की तैयारी है कि स्टेशन के अंदर आंदोलनकारियों को प्रवेश नहीं करने दिया जाए। इस वजह से स्टेशन के अंदर जाने वाले प्रत्येक रास्तों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रधानखंता, गोमो, धनबाद और पारसनाथ रेलवे स्टेशनों पर चेतवानी जारी की गई है। अलग - अलग टुकड़ियों में पुलिस बल की तैनाती की गई है।

वहीं, सिटी सह रेल एसपी रित्विक श्रीवास्तव ने कहा कि रेल बाधित न हो इसके लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और विधि व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कानूनसम्मत कार्रवाई की जाएगी।