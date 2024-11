झारखंड की इन सीट्स पर NOTA को मिले वोट से भी कम में हुआ खेला, एक पर 231 वोट से हुआ फैसला

झारखंड विधानसभा के लिए हुए चुनाव के परिणाम शनिवार को आ गए, जिसमें हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने बहुमत हासिल कर लिया। इस दौरान ज्यादातर सीटों पर हार-जीत का मार्जिन अच्छा खासा रहा, लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी रहीं जहां बहुत नजदीकी मामला रहा, और जय-पराजय का फैसला बहुत ही मामूली वोटों के अंतर से हुआ। यहां तक कि इन सीट्स पर NOTA (None of the above) को मिले वोटों की संख्या भी हार-जीत तय करने वाले वोटों से ज्यादा रही।