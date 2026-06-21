पुलिस की पिस्टल छीनकर भागा PLFI कमांडर श्रवण दास, मुठभेड़ में हुआ घायल; सर्च ऑपरेशन जारी
PLFI Commander Shravan Das: झारखंड के खूंटी जिले में पुलिस और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के कमांडर श्रवण के बीच मुठभेड़ हुई है। इस गोलीबारी में दास को पैर में गोली लगी है। इलाके में सर्च अभियान जारी है।
PLFI Commander Shravan Das: झारखंड के खूंटी जिले से पुलिस और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। इस मुठभेड़ में सक्रिय कमांडर श्रवण दास जख्मी हो गया है। गोलीबारी में उसके पैर में गोली लगी है। घायल दास को पुलिस ने फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। जानकारी के मुताबिक, यह मुठभेड़ कर्रा और जरियागढ़ थाना की सीमा से सटे जंगलों में हुई है। जांच में बाद में पुलिस को दास द्वारा छिपाए गए तीन हथियार मिले हैं। पुलिस ने बताया, उसने बड़ी घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया हुआ था।
दास ने बताया, जंगल में हथियार छिपा रखे हैं
पुलिस ने बताया, श्रवण दास लंबे समय से पीएलएफआई के लिए काम कर रहा था। आरोप है कि वह फायरिंग करता था, ठेकेदारों से लेवी वसूलता था, वाहनों-पोकलेन मशीनों में आगजनी समेत कई तरह की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता रहता था। हाल ही में जब उसे गिरफ्तार किया गया, तो उसने बताया- जरियागढ़ इलाके के जंगलों में उसने हथियार छिपाकर रखे हुए हैं।
जवान की पिस्टल छीनकर भागने लगा, तो मुठभेड़ में लगी गोली
हथियारों के दबे होने की बात जैसे ही सामने आई। पुलिस सुरक्षा बल ने एक खास टीम तैयार की और दास की बताई जगह पर भेज दिया। लेकिन जब पुलिस दास को लेकर जा रही थी, तभी उसने एक जवान की पिस्टल छीन ली। उसने तुरंत भागना शुरू कर दिया और जंगल की तरफ फुर्र हो गया। इस दौरान उसने पुलिस टीम पर गोलीबारी भी करनी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली का जवाब गोली से दिया। अचानक शुरू हो गई गोलीबारी में दास को बचने का मौका नहीं मिला और वह गोली लगने से घायल हो गया। जवानों ने उसे अपने कब्जे में लिया और अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया।
तीन हथियार बरामद, बड़ी वारदात को अंजाम देने का था प्लान
इसके बाद पुलिस दास के बताए पते पर पहुंची, तो वहां पर तीन हथियार बरामद हुए। अधिकारियों ने दावा किया है कि दास इलाके में कोई बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश में जुटा हुआ था। घटना की सूचना मिलने के बाद खूंटी एसपी ऋषभ गर्ग सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी। फिलहाल क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस उग्रवादी नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में अभियान चला रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
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