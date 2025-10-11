scuffle broke out with the encroachments remove team in Ranchi रांची में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम से नोंकझोंक, विरोध में सड़क पर लेट गईं महिलाएं, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़scuffle broke out with the encroachments remove team in Ranchi

रांची में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम से नोंकझोंक, विरोध में सड़क पर लेट गईं महिलाएं

झारखंड की राजधानी रांची में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के साथ लोगों की नोंकझोंक हो गई। इस दौरान कई महिलाएं सड़क पर लेटकर टीम का विरोध करने लगी। खबर लिखे जाने तक रांची नगर निगम की टीम मौके पर मौजूद थी।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, रांचीSat, 11 Oct 2025 03:17 PM
share Share
Follow Us on
रांची में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम से नोंकझोंक, विरोध में सड़क पर लेट गईं महिलाएं

झारखंड की राजधानी रांची में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के साथ लोगों की नोंकझोंक हो गई। इस दौरान कई महिलाएं सड़क पर लेटकर टीम का विरोध करने लगी। खबर लिखे जाने तक रांची नगर निगम की टीम मौके पर मौजूद थी।

झारखंड में रांची नगर निगम की ओर से शनिवार को रातू रोड के मधुकम रुगड़ीगड़ा में सरकारी आवास पर अवैध कब्जा को हटाने गई टीम के साथ लोगों की नोंकझोंक हुई। इस क्रम में मकान पर कब्जा किए लोगों ने हल्ला हंगामा किया और मुख्य प्रवेश द्वार को बंद कर सड़क पर लेट गए। हो हल्ला करने वालों में महिलाओं की संख्या अधिक है।

रांची सदर अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से आवास को खाली कराने के लिए दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। उक्त दंडाधिकारी के साथ निगम की इंफोर्समेंट टीम और सुखदेव नगर थाना पुलिस दोपहर में रुगड़ीगड़ा पहुंची थी। इसके बाद दंडाधिकारी ने बिना आवंटन के मकान पर कब्जा कर रहने वाले लोगों से सामान बाहर निकलने को कहा। इसके बाद हल्ला हंगामा शुरू हो गया।

रुगड़ीगड़ा में बीएसपी योजना के तहत निगम की ओर से गरीबों के लिए आवास का निर्माण कराया गया है। इन्हीं आवास में कई में से कई में लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। इसके अलावा आवासीय परिसर में अस्थाई संरचना का निर्माण और बांस बल्ली लगाकर दुकान चलाने के साथ कई अन्य तरह से लोगों ने अतिक्रमण किया है। निगम की टीम अवैध कब्जा के साथ अतिक्रमण हटाने की तैयारी के साथ रुगडीगड़ा पहुंची है।