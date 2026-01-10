Hindustan Hindi News
झारखंड में दर्दनाक हादसा! खड़े ट्रक में घुस गई स्कूटी; एक परिवार के 3 की मौत

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के मुसाबनी थाना क्षेत्र के सुरदा में खड़े हाइवा से टकरा बाइक सवार दो सगे भाई और भांजा समेत 3 की मौत हो गयी। वहीं, एक भाई गंभीर रूप से घायल हो गया।

Jan 10, 2026 07:53 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के मुसाबनी थाना क्षेत्र के सुरदा में खड़े हाइवा से टकरा बाइक सवार दो सगे भाई और भांजा समेत तीन की मौत हो गयी। वहीं, एक भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना शुक्रवार रात सवा सात बजे यूनियन बैंक के समीप की है। घायल भाई राहुल कर्मकार को जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल भेजा गया है।

बताया जाता है कि घाटशिला थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर निवासी राहुल कर्मकार अपने दो सगे भाई रोहित कर्मकार, समीर कर्मकार और भांजा राज गोप के साथ एक ही स्कूटी से दिन में ससुराल गया था। वहां से राहुल सभी के साथ रात लगभग 7.15 बजे अपने घर जगन्नाथपुर लौट रहा था। सुरदा यूनियन बैंक के पास पहुंचा था कि सड़क किनारे पहले से खराब पड़े हाइवा के अंदर स्कूटी समेत जा घुसा। इस घटना में रोहित कर्मकार (21 वर्ष), समीर कर्मकार (18 वर्ष) एवं राज गोप (17 वर्ष) की मौके पर मौत हो गयी। वहीं, भाई राहुल कर्मकार (26 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल घाटशिला अनुमंडल अस्पताल भेजा गया। राहुल की गंभीर हालत देख प्राथमिक उपचार के बाद जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया।

इधर, जानकारी मिलने पर घाटशिला और मुसाबनी पुलिस घाटशिला अनुमंडल अस्पताल पहुंची तथा जानकारी ली। अस्पताल में जगन्नाथपुर समेत आसपास के दर्जनों ग्रामीण पहुंच गए। बताया जाता कि रोहित कर्मकार एवं राहुल दोनों शादीशुदा है। यह दोनों घाटशिला क्षेत्र के विभिन्न जगहों में जाकर मकान में पुट्टी करने का काम करते थे।

घाटशिला में सड़क दुर्घटना में स्कूटर सवार घायल

घाटशिला। मऊभंडार ओपी क्षेत्र अंतर्गत स्वर्णरेखा पुल से मऊभंडार की ओर डाउन उतरते समय शुक्रवार दोपहर एक सड़क दुर्घटना में स्कूटर सवार बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गये। घायल की पहचान सूरदा न्यू टाउनशिप निवासी एवं सूरदा माइंस के पूर्व कर्मचारी देव गुरु नारायण देव (70) के रूप में हुई है। दुर्घटना के बाद आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें आईसीसी वर्कर्स अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉ गौरव गुप्ता ने प्राथमिक उपचार किया। चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें टीएमएच रेफर कर दिया। बताया गया कि उनके सिर के दाहिने हिस्से और कान में गंभीर चोटें आई हैं।

जबकि हाथ और पैर में हल्की चोटें लगी हैं। सूचना मिलते ही मऊभंडार ओपी प्रभारी नीरज कुमार गुप्ता पुलिस पदाधिकारी व बल के साथ अस्पताल पहुंचे और घायल का हालचाल जाना। समाचार लिखे जाने तक यह स्पष्ट नहीं हो सका था कि दुर्घटना कैसे हुई, पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

