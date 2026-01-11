Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Schools will remain closed up to class 6 till Jan 14 in Ranchi amid severe cold
पेरेंट ध्यान दें! रांची में स्कूलों की छुट्टियां हो गई हैं, इन क्लासों की जारी रहेगी पढ़ाई; जानिए डेट

पेरेंट ध्यान दें! रांची में स्कूलों की छुट्टियां हो गई हैं, इन क्लासों की जारी रहेगी पढ़ाई; जानिए डेट

संक्षेप:

झारखंड की राजधानी रांची में बढ़ती सर्दी को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। जानिए किन क्लासों की छुट्टियां हुई हैं?

Jan 11, 2026 07:31 pm ISTRatan Gupta रांची, पीटीआई
झारखंड में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों के लिए बड़ा फैसला लिया है। रांची जिले में कक्षा 1 से 6 तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। वहीं कक्षा 7 से 12 तक की पढ़ाई जारी रहेगी, लेकिन इनके लिए समय में बदलाव किया गया है।

इन क्लासों की जारी रहेगी पढ़ाई

अधिकारियों के मुताबिक, कक्षा 7 से 12 तक की कक्षाएं सुबह 10 बजे से शुरू होंगी। यह निर्णय छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। प्रशासन ने बताया कि पहले जिले के स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया था, जिसे बाद में 10 जनवरी तक बढ़ाया गया। अब लगातार गिरते तापमान और शीतलहर की स्थिति को देखते हुए छुट्टियों को 14 जनवरी तक आगे बढ़ा दिया गया है।

झारखंड में शीतलहर का येलो अलर्ट

उधर, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने झारखंड के कई जिलों में 13 जनवरी से 16 जनवरी तक शीतलहर को लेकर ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी हवाओं के असर से अगले कुछ दिनों तक ठंड का प्रकोप बना रहेगा। IMD के बुलेटिन के मुताबिक, गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा और गुमला जिलों में 13 से 16 जनवरी तक येलो अलर्ट रहेगा, जबकि हजारीबाग जिले में 14 से 16 जनवरी के बीच शीतलहर की चेतावनी दी गई है।

झारखंड में 3 डिग्री तक पहुचा पारा

रविवार सुबह 8:30 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, झारखंड के आठ जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। राज्य में सबसे कम तापमान गुमला में 2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा पलामू (डालटनगंज) में 4.9 डिग्री और खूंटी में 5.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

