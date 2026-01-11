पेरेंट ध्यान दें! रांची में स्कूलों की छुट्टियां हो गई हैं, इन क्लासों की जारी रहेगी पढ़ाई; जानिए डेट

संक्षेप: झारखंड की राजधानी रांची में बढ़ती सर्दी को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। जानिए किन क्लासों की छुट्टियां हुई हैं?

झारखंड में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों के लिए बड़ा फैसला लिया है। रांची जिले में कक्षा 1 से 6 तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। वहीं कक्षा 7 से 12 तक की पढ़ाई जारी रहेगी, लेकिन इनके लिए समय में बदलाव किया गया है।

इन क्लासों की जारी रहेगी पढ़ाई अधिकारियों के मुताबिक, कक्षा 7 से 12 तक की कक्षाएं सुबह 10 बजे से शुरू होंगी। यह निर्णय छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। प्रशासन ने बताया कि पहले जिले के स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया था, जिसे बाद में 10 जनवरी तक बढ़ाया गया। अब लगातार गिरते तापमान और शीतलहर की स्थिति को देखते हुए छुट्टियों को 14 जनवरी तक आगे बढ़ा दिया गया है।

झारखंड में शीतलहर का येलो अलर्ट उधर, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने झारखंड के कई जिलों में 13 जनवरी से 16 जनवरी तक शीतलहर को लेकर ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी हवाओं के असर से अगले कुछ दिनों तक ठंड का प्रकोप बना रहेगा। IMD के बुलेटिन के मुताबिक, गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा और गुमला जिलों में 13 से 16 जनवरी तक येलो अलर्ट रहेगा, जबकि हजारीबाग जिले में 14 से 16 जनवरी के बीच शीतलहर की चेतावनी दी गई है।