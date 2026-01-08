रांची में 10 जनवरी तक सभी स्कूल बंद, कड़ाके की ठंड को देख फैसला; आदेश में क्या?

संक्षेप: रांची के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के अनुसार, कड़ाके की ठंड को देखते हुए केजी से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे।

झारखंड में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार, केजी से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। हालांकि शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल आकर गैर शैक्षणिक कार्य करने होंगे और अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी। यदि इन तारीखों में कोई अनिवार्य परीक्षा पहले से तय है तो स्कूल उसे कराने का निर्णय खुद ले सकते हैं।

सभी स्कूलों में कक्षाएं बंद रखने का आदेश बताया जाता है कि झारखंड में मौसम विभाग की ओर से जारी शीतलहर की चेतावनी को देखते हुए उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री ने उक्त फैसला लिया है। रांची जिले सभी स्कूलों में कक्षाएं बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश सभी बोर्डों वाले मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा।

12वीं तक की कक्षाएं 10 जनवरी तक बंद आदेश के अनुसार, रांची जिले के अंतर्गत संचालित सभी सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) और सभी प्राइवेट स्कूलों में केजी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं 10 जनवरी तक बंद रहेंगी।

शिक्षकों को जाना होगा स्कूल हालांकि, इस दौरान सरकारी स्कूलों में कार्यरत टीचर्स और शिक्षकेतर कर्मी ई-विद्यावाहिनी में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी गैर शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन करेंगे।

अनिवार्य परीक्षाओं पर फैसला लेंगे स्कूल यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि उक्त अवधि के दौरान किसी विद्यालय में अनिवार्य परीक्षाएं निर्धारित हैं तो उनके संचालन के संबंध में संबंधित स्कूल अपने विवेकानुसार निर्णय लेंगे। बताया जाता है कि कड़ाके की ठंड की चेतावनी को देखते हुए यह निर्णय स्टूडेंट के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।