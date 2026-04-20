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झारखंड में भीषण गर्मी व लू की चेतावनी के बाद बदला स्कूलों का समय, जानिए नई टाइमिंग

Apr 20, 2026 06:23 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, रांची, झारखंड
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रांची मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी मौसम बुलेटिन के अनुसार, मंगलवार को लू से प्रभावित होने वाले संभावित जिलों में गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, बोकारो, धनबाद, सिमडेगा, सरायकेला-खरसावां, और पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं।

झारखंड में भीषण गर्मी व लू की चेतावनी के बाद बदला स्कूलों का समय, जानिए नई टाइमिंग

पूरे राज्य में लू चलने की आशंका को देखते हुए झारखंड सरकार ने 21 अप्रैल यानी मंगलवार से स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है। इस बारे में शिक्षा विभाग की तरफ से जारी एक आदेश में बताया गया कि नए शेड्यूल के अनुसार अब छोटे बच्चों (केजी से कक्षा 8 तक) की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक तथा कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगी। सरकार ने यह फैसला भीषण गर्मी की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को देखते हुए लिया है।

इससे जुड़ीे जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि स्कूलों के समय में यह बदलाव राज्य के सभी तरह के सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, बिना सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों पर अगले आदेश तक लागू रहेगा। इससे पहले स्कूल अलग-अलग समय पर चलते थे, जो दोपहर के बाद तक जारी रहते थे।

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राज्य में जारी हुआ ‘लू’ का येलो अलर्ट

राज्य सरकार के मुताबिक उसने यह फैसला झारखंड में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए लिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार को झारखंड के उत्तर-पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों के लिए 20 अप्रैल से 22 अप्रैल तक लू का 'येलो' अलर्ट जारी किया है।

इस दौरान रांची मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी मौसम बुलेटिन के अनुसार, मंगलवार को लू से प्रभावित होने वाले संभावित जिलों में गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, बोकारो, धनबाद, सिमडेगा, सरायकेला-खरसावां, और पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं।

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मंत्री अंसारी ने भी की थी समय में बदलाव की वकालत

इससे पहले राज्य के स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने रविवार को राज्य में लू जैसी स्थिति को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव की वकालत की थी। अंसारी ने अपने विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सतर्क रहें और जरूरी कदम उठाएं ताकि लोग, खासकर बच्चे, लू से प्रभावित न हों। इस दौरान उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के स्पष्ट निर्देश दिए थे और कहा था कि स्कूलों में पढ़ाई के समय में आवश्यक बदलाव कर उन्हें राहत पहुंचाई जाए।

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उधर गर्मी व लू के प्रकोप से बचने के लिए मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे हाइड्रेटेड रहें और ज्यादा से ज्यादा पानी पीएं। साथ ही भीषण गर्मी के दौरान हल्के रंग के, ढीले-ढाले सूती कपड़े पहनें, और बाहर निकलते समय अपने सिर को कपड़े, टोपी या छाते से ढंककर रखें।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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