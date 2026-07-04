गढ़वा में इंसानियत शर्मसार! स्कूल के प्रिंसिपल ने की नाबालिग बच्ची से छेड़खानी; पॉक्सो के तहत केस दर्ज
झारखंड के गढ़वा में शर्मनाक घटना सामने आई है। जिले के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ 16 साल की एक छात्रा से कथित छेड़छाड़ के आरोप में पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है।
झारखंड के गढ़वा में शर्मनाक घटना सामने आई है। जिले के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ 16 साल की एक छात्रा से कथित छेड़छाड़ के आरोप में पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि कथित घटना 23 जून को केतार थाना क्षेत्र स्थित स्कूल परिसर के एक कमरे में हुई थी। पीड़िता के पिता के बयान के आधार पर पुलिस ने 28 जून को एफआईआर दर्ज की है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।
अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ
इस मामले की जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पचास साल के आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की गहन जांच की जा रही है। घटना की सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर पीड़िता का बयान अदालत में दर्ज करा दिया गया। अधिकारी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल ने स्कूल परिसर में उनकी बेटी से छेड़छाड़ की। उन्होंने कहा कि मामले में आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।
गढ़वा के जिला शिक्षा पदाधिकारी अनुराग मिंज ने संवाददाताओं से कहा कि मामले का संज्ञान लिया गया है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को हमने मामले की जांच की। जब तक यह मामला हमारे संज्ञान में आया, तब तक संबंधित थाने में पहले ही प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी थी।
धुर्वा में भी हैवानियत
इसी तरह धुर्वा थाना क्षेत्र में गुरुवार को महिला के साथ कुछ लोगों ने छेड़खानी की। छेड़खानी का विरोध करने पर गाड़ी से आए लोगों ने महिला के गले में पड़ी सोने की चेन छिन ली और पति समेत एक परिचित की भी पिटाई की।
मामले में डोरंडा थाना क्षेत्र के हिनू की रहने वाली महिला तन्नू कुमारी की लिखित शिकायत पर धुर्वा थाना में केस दर्ज किया गया है। बताया गया है कि सूचक अपने पति सानू कुमार सिन्हा व दोस्त राहुल क्षेत्री के साथ सोलह माईल चौक पर एक होटल में भोजन करने गए थे। वहां से सभी धुर्वा थाना के सामने मछली घर के पास पहुंचे। इसी समय गाड़ी से आए तीन लड़कों ने महिला के साथ छेड़खानी और बुरी नीयत से अश्लील हरकत की। इसका विरोध करने पर तीनों ने पति व उनके दोस्त के साथ मारपीट की व भागते समय चेन लूट ली। आरोप है कि तीनों में से एक ने वीडियो रिकार्डिंग भी की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
तेतर टोली में महिला से चेन की छिनतई
रांची। बरियातू थानाा क्षेत्र के पीछे तेतर टोली इलाके के विद्यापति मार्ग में शुक्रवार की सुबह महिला से बाइक सवार दो उचक्कों ने गले में पड़ी सोने की चेन उड़ा ली। घटना के समय महिला बरियातू थाना के पास से सब्जी लेकर पैदल आवास लौट रही थी। महिला ने घटना के बाद शोर मचाया और उचक्कों के पीछे भागी, लेकिन तब तक दोनों काफी दूर निकल गए थे। इस संबंध में महिला की लिखित शिकायत पर बरियातू थाना में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर