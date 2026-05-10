जमशेदपुर के स्कूल में नाबालिग लड़की की हत्या, रेप की आशंका
जमशेदपुर के परसूडीह के सोपोडेरा स्थित राजकीय मध्य विद्यालय परिसर में शनिवार सुबह एक किशोरी की हत्या कर दी गई। शव को देखकर रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है।
जमशेदपुर के परसूडीह के सोपोडेरा स्थित राजकीय मध्य विद्यालय परिसर में शनिवार सुबह एक किशोरी की हत्या कर दी गई। शव को देखकर रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। स्कूल में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र की संचालिका सुलेखा शांडिल्य सुबह पहुंचीं तो उन्होंने शव को देखकर पंचायत प्रतिनिधियों और पुलिस को सूचना दी। शव की पहचान 16 साल की एक किशोरी के रूप में हुई है। माता-पिता ने उसकी शिनाख्त की। घटना के कारण स्कूल पहुंचे विद्यार्थियों को घर भेज दिया गया।
सूचना पर परसूडीह थाना प्रभारी अविनाश कुमार पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम भेजवाया। इसके बाद सिटी एसपी ललित मीणा, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर तौकीर आलम और डीएसपी सिटी सुधीर चौधरी ने भी घटनास्थल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। पुलिस ने शव के पास से स्वैब और किशोरी की चप्पल को जब्त की है। दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या की आशंका है।
डॉग स्क्वॉयड ने की घटनास्थल की जांच
शनिवार को पुलिस टीम ने घटनास्थल पर डॉग स्क्वॉयड की सहायता से सुराग तलाशने का प्रयास किया। पहले डॉग को किशोरी के स्वैब के पास ले जाया गया। इसके बाद को सूंघते ही डॉग पहले स्कूल परिसर में घूमता हुआ उस स्थल तक गया, जहां से आरोपी के भागने की आशंका जताई जा रही है। उक्त स्थल पर दीवार फांदने के निशान भी पाए गए। करीब दस मिनट तक खोजबीन के बावजूद कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग सका। स्थानीय लोगों ने स्कूल परिसर में नशेड़ियों का जमावड़ा लगने की शिकायत की।
किशोरी के गले और चेहरे पर चोट के निशान
किशोरी के चेहरे और गले में चोट के निशान हैं। गले में नाखून से नोचा गया है, वहीं चेहरे पर पिटाई के निशान है। उसके कपड़े भी इधर-उधर पाए गए। हाथ में धारदार हथियार से कट के पुराने निशान मिले। पुलिस अनुमान लगा रही है कि प्रेम-प्रसंग में किशोरी की हत्या की गई होगी।
तीन साल पहले घर छोड़कर चली गई थी नाबालिग
परिजनों ने बताया कि किशोरी तीन वर्ष पहले घर छोड़कर चली गई थी। वह दूसरों के घरों में काम करती थी। उसका किसी युवक से प्रेम संबंध भी था। जांच में सामने आया कि वह फिलहाल जिस घर में काम कर रही थी, वहां से शुक्रवार को सामान लेने की बात कहकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी।
जमशेदपुर के एसपी सिटी ललित मीणा ने बताया कि किशोरी का शव बरामद किया गया है, जिससे दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई गई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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