Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जमशेदपुर के स्कूल में नाबालिग लड़की की हत्या, रेप की आशंका

Mohammad Azam हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
share

जमशेदपुर के परसूडीह के सोपोडेरा स्थित राजकीय मध्य विद्यालय परिसर में शनिवार सुबह एक किशोरी की हत्या कर दी गई। शव को देखकर रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है।

जमशेदपुर के स्कूल में नाबालिग लड़की की हत्या, रेप की आशंका

जमशेदपुर के परसूडीह के सोपोडेरा स्थित राजकीय मध्य विद्यालय परिसर में शनिवार सुबह एक किशोरी की हत्या कर दी गई। शव को देखकर रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। स्कूल में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र की संचालिका सुलेखा शांडिल्य सुबह पहुंचीं तो उन्होंने शव को देखकर पंचायत प्रतिनिधियों और पुलिस को सूचना दी। शव की पहचान 16 साल की एक किशोरी के रूप में हुई है। माता-पिता ने उसकी शिनाख्त की। घटना के कारण स्कूल पहुंचे विद्यार्थियों को घर भेज दिया गया।

सूचना पर परसूडीह थाना प्रभारी अविनाश कुमार पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम भेजवाया। इसके बाद सिटी एसपी ललित मीणा, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर तौकीर आलम और डीएसपी सिटी सुधीर चौधरी ने भी घटनास्थल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। पुलिस ने शव के पास से स्वैब और किशोरी की चप्पल को जब्त की है। दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या की आशंका है।

ये भी पढ़ें:झारखंड के 3 जिलाें में वेतन घोटाले का मास्टरमाइंड, कौन है कौशल कुमार पांडेय

डॉग स्क्वॉयड ने की घटनास्थल की जांच

शनिवार को पुलिस टीम ने घटनास्थल पर डॉग स्क्वॉयड की सहायता से सुराग तलाशने का प्रयास किया। पहले डॉग को किशोरी के स्वैब के पास ले जाया गया। इसके बाद को सूंघते ही डॉग पहले स्कूल परिसर में घूमता हुआ उस स्थल तक गया, जहां से आरोपी के भागने की आशंका जताई जा रही है। उक्त स्थल पर दीवार फांदने के निशान भी पाए गए। करीब दस मिनट तक खोजबीन के बावजूद कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग सका। स्थानीय लोगों ने स्कूल परिसर में नशेड़ियों का जमावड़ा लगने की शिकायत की।

ये भी पढ़ें:अगले 4 दिन में बदल जाएगा झारखंड का मौसम, 60KM की रफ्तार से चलेगी हवाएं

किशोरी के गले और चेहरे पर चोट के निशान

किशोरी के चेहरे और गले में चोट के निशान हैं। गले में नाखून से नोचा गया है, वहीं चेहरे पर पिटाई के निशान है। उसके कपड़े भी इधर-उधर पाए गए। हाथ में धारदार हथियार से कट के पुराने निशान मिले। पुलिस अनुमान लगा रही है कि प्रेम-प्रसंग में किशोरी की हत्या की गई होगी।

ये भी पढ़ें:झारखंड में इस रूट पर आज से नवंबर तक 27 ट्रेनें रहेंगी रद्द, क्या है वजह

तीन साल पहले घर छोड़कर चली गई थी नाबालिग

परिजनों ने बताया कि किशोरी तीन वर्ष पहले घर छोड़कर चली गई थी। वह दूसरों के घरों में काम करती थी। उसका किसी युवक से प्रेम संबंध भी था। जांच में सामने आया कि वह फिलहाल जिस घर में काम कर रही थी, वहां से शुक्रवार को सामान लेने की बात कहकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी।

जमशेदपुर के एसपी सिटी ललित मीणा ने बताया कि किशोरी का शव बरामद किया गया है, जिससे दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई गई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Jharkhand News Jamshedpur News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।