'सरकार में हमारी सुनवाई नहीं', झारखंड में बदलाव की अटकलों के बीच क्यों बोले कांग्रेसी विधायक

संक्षेप: झारखंड में सियासी समीकरणों के बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का साथ छोड़कर जल्द ही बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाएगी। इस दौरान कांग्रेसी विधायकों ने अपनी ही सरकार की शिकायत शुरू कर दी।

झारखंड में सियासी समीकरणों के बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का साथ छोड़कर जल्द ही बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाएगी। विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक गुरुवार को प्रदेश प्रभारी के राजू, सह प्रभारी डॉ सिरिवेला प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, नेता विधायक दल प्रदीप यादव, उपनेता राजेश कच्छप की मौजूदगी में हुई। इस दौरान कांग्रेसी विधायकों ने नाराजगी जाहिर की। विधायकों ने कहा कि सरकार में उनकी सुनवाई नहीं है। आइए जानते हैं कांग्रेसी विधायकों ने अपनी शिकायत में क्या कहा है।

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में विधानसभा सत्र से ठीक पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को अपने ही विधायकों की खरी-खोटी सुननी पड़ी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के कुछ विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार में उनकी नहीं सुनी जाती। कांग्रेस विधायकों की बात भी कांग्रेस कोटे के मंत्री नहीं सुनते और न ही मानते हैं। बैठक के दौरान कांग्रेस ने विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनायी। बैठक के दौरान सरकार के पक्ष में किस तरह विधायक पक्ष रखें, इसे लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान कांग्रेसी विधायक और अन्य नेता बैठक में मौजूद थे।

बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने हालांकि विवाद की बातों को खारिज किया और बताया कि बैठक के दौरान सामान्य मुद्दों पर चर्चा हुई एवं विधायकों को अपने-अपने इलाकों से जन सरोकार से संबंधित प्रश्नों को उठाने के निर्देश दिए गए।