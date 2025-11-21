आज से झारखंड में घर-घर आएंगे अधिकारी, निपटाएंगे समस्याएं; सरकार आपके द्वार सेवा सप्ताह शुरू

संक्षेप: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी पहल आपकी योजना–आपकी सरकार आपके द्वार को इस वर्ष प्रक्षेत्रवार मॉडल में लागू करने का फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी पहल आपकी योजना–आपकी सरकार आपके द्वार को इस वर्ष प्रक्षेत्रवार मॉडल में लागू करने का फैसला लिया है। मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में निर्देश दिया गया कि 21 से 28 नवंबर तक राज्यभर में सेवा का अधिकार सप्ताह आयोजित किया जाए। इसके तहत पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उसका ऑन-द-स्पॉट निवारण का प्रयास किया जाएगा।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर सेवा गारंटी के तहत सूचीबद्ध राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं का लाभ लोगों को शिविर में ही उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शिविरों में सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित होना था, लेकिन मुख्य सचिव के साथ गुरुवार को उपायुक्तों की बैठक में संशोधन का निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव ने विभागीय पदाधिकारियों से कार्यक्रम को संवेदनशीलता के साथ गत वर्ष से भी अधिक सफल बनाने का आग्रह किया है। बीते वर्ष ग्रामीण शिविरों में तत्काल जांच, स्वीकृति और लाभ वितरण की व्यवस्था को अपार सफलता मिली थी। सरकार का मानना है कि यह सप्ताह पारदर्शी, समयबद्ध और जवाबदेह जनसेवा का मानक स्थापित करेगा।