Hindi Newsझारखंड न्यूज़sarkar apke dwar sewa officers will visit house to house to listen problems
आज से झारखंड में घर-घर आएंगे अधिकारी, निपटाएंगे समस्याएं; सरकार आपके द्वार सेवा सप्ताह शुरू

संक्षेप:

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी पहल आपकी योजना–आपकी सरकार आपके द्वार को इस वर्ष प्रक्षेत्रवार मॉडल में लागू करने का फैसला लिया है।

Fri, 21 Nov 2025 06:59 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी पहल आपकी योजना–आपकी सरकार आपके द्वार को इस वर्ष प्रक्षेत्रवार मॉडल में लागू करने का फैसला लिया है। मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में निर्देश दिया गया कि 21 से 28 नवंबर तक राज्यभर में सेवा का अधिकार सप्ताह आयोजित किया जाए। इसके तहत पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उसका ऑन-द-स्पॉट निवारण का प्रयास किया जाएगा।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर सेवा गारंटी के तहत सूचीबद्ध राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं का लाभ लोगों को शिविर में ही उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शिविरों में सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित होना था, लेकिन मुख्य सचिव के साथ गुरुवार को उपायुक्तों की बैठक में संशोधन का निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव ने विभागीय पदाधिकारियों से कार्यक्रम को संवेदनशीलता के साथ गत वर्ष से भी अधिक सफल बनाने का आग्रह किया है। बीते वर्ष ग्रामीण शिविरों में तत्काल जांच, स्वीकृति और लाभ वितरण की व्यवस्था को अपार सफलता मिली थी। सरकार का मानना है कि यह सप्ताह पारदर्शी, समयबद्ध और जवाबदेह जनसेवा का मानक स्थापित करेगा।

इसी सफल मॉडल को अब पूर्ण रूप से “सेवा गारंटी” ढांचे में बदलते हुए सरकार हर पंचायत में कम-से-कम एक शिविर आयोजित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। शिविरों की तिथि, स्थल और योजना संबंधित उपायुक्त द्वारा तय की जाएगी, और हर गांव–टोला में पूर्व प्रचार सुनिश्चित होगा। इसके तहत शिविरों में जाति, आवासीय, आय प्रमाण-पत्र, जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र, नया राशन कार्ड, दाखिल–खारिज, भूमि मापी और भूमि धारण प्रमाण-पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति, गारंटी अधिनियम में सूचीबद्ध अन्य नागरिक सेवाओं के लिए आवेदन लिए जाएंगे।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand
