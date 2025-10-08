Saranda forest region as wildlife sanctuary case SC grants 7 days to Jharkhand government किसी को जेल भेजने में हमारी दिलचस्पी नहीं; SC की झारखंड सरकार को नसीहत, 7 दिन में फैसला लेने को कहा, Jharkhand Hindi News - Hindustan
सुप्रीम कोर्ट ने पीएसयू कंपनी SAIL को वन्यजीव अभयारण्य के करीब स्थित अपनी मौजूदा खदानों से लौह अयस्क का खनन जारी रखने की अनुमति दे दी। पीठ ने स्पष्ट किया कि सेल सहित अन्य कंपनियों द्वारा उन खदानों से खनन किया जा सकता है जिनके लिए पहले पट्टे दिए जा चुके हैं।

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 08:11 PM
झारखंड के सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने में हो रही देरी को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी नसीहत दी और कहा कि हम नहीं चाहते कि किसी अधिकारी को जेल भेजना पड़े। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को सात दिन के अंदर इससे जुड़ा निर्णय लेने के लिए भी कहा। अदालत ने यह बातें पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा और सासंगदाबुरु वन क्षेत्रों को क्रमशः वन्यजीव अभयारण्य और संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के लंबे समय से लंबित प्रस्ताव से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान कही।

इससे पहले इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय को दिए अपने हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा था कि उसने वन्यजीव अभयारण्य के रूप में 31,468.25 हेक्टेयर जमीन के मूल प्रस्ताव के मुकाबले 57,519.41 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित करने का प्रस्ताव रखा है। 17 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने में राज्य सरकार के आचरण को पूरी तरह से अनुचित और जानबूझकर टालने वाला बताया था।

नाराज कोर्ट ने तब झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार को 8 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होकर यह बताने को कहा था कि राज्य सरकार ने वन्यजीव अभयारण्य को अबतक अधिसूचित क्यों नहीं किया है। जिसके बाद आज अविनाश कुमार सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के माध्यम से दलीलें पेश कीं। सिब्बल ने एक सप्ताह का समय मांगते हुए कहा कि इस बीच कोई निर्णय ले लिया जाएगा।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार से कहा कि, 'या तो आप निर्णय कर लीजिए या फिर हम परमादेश रिट जारी करके ऐसा करेंगे।' उन्होंने आगे कहा कि वह राज्य सरकार को 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का मौका दे रहे हैं। इसके साथ ही पीठ ने कहा कि, 'हमें किसी को जेल भेजने में कोई दिलचस्पी नहीं है।' साथ ही कोर्ट ने अगले बुधवार यानी 15 अक्टूबर की तारीख देते हुए मामले को आगे विचार के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

इसके साथ ही आज हुई सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत की पीठ ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम SAIL (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) को राष्ट्रीय हित में, प्रस्तावित वन्यजीव अभयारण्य के निकट स्थित अपनी मौजूदा खदानों से लौह अयस्क का खनन जारी रखने की अनुमति दे दी। कंपनी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में उसका पक्ष रखा। पीठ ने स्पष्ट किया कि सेल सहित अन्य कंपनियों द्वारा खनन चालू खदानों या उन खदानों से किया जा सकता है जिनके लिए पहले पट्टे दिए जा चुके हैं।

इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान अपने आदेशों का पालन न करने से नाराज होकर पीठ ने कहा था, 'झारखंड सरकार हमारे 29 अप्रैल, 2025 के आदेश की स्पष्ट अवमानना ​​कर रही है, इसलिए हम झारखंड के मुख्य सचिव को 8 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे इस अदालत में उपस्थित रहने और कारण बताने का निर्देश देते हैं कि उनके खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।'