Saraikela News: यूथ क्लब खामरडीह की शानदार जीत, एंजेल एफसी को 6-1 से हराया
Saraikela News: खरसावां में आयोजित जिला फुटबॉल लीग-2026 के पहले मैच में यूथ क्लब खामरडीह ने एंजेल एफसी सरगीडीह को 6-1 से हराया। खामरडीह की टीम ने 4-1 से पहले हाफ समाप्त किया, जिसमें राहुल हाईबुरु ने चार गोल किए। एंजेल एफसी का एकमात्र गोल गणेश गागराई ने किया।
Saraikela News: खरसावां। जिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित जिला फुटबॉल लीग-2026 (अर्जुना-कप) के तहत गुरुवार को अर्जुना स्टेडियम, खरसावां में खेले गए पहले मुकाबले में यूथ क्लब खामरडीह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एंजेल एफसी सरगीडीह को 6-1 से पराजित कर सुपर-5 में पहुंचने की उम्मीदों को मजबूत बनाए रखा। मैच की शुरुआत से ही खामरडीह की टीम पूरी तरह हावी रही। पहले हाफ में ही टीम ने 4-1 की बढ़त बना ली थी। टीम की जीत में राहुल हाईबुरु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चार गोल दागे। जबकि देवाशीष बोदरा ने दो गोल कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।
एंजेल एफसी की रक्षा पंक्ति राहुल और देवाशीष की आक्रामक जोड़ी को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही।एंजेल एफसी सरगीडीह की ओर से एकमात्र गोल गणेश गागराई ने मैच के 31वें मिनट में किया। दिन के दूसरे मुकाबले में रीडिंग एफसी को प्रतिद्वंद्वी टीम के मैदान में नहीं उतरने के कारण वॉक ओवर मिला।31 जुलाई के मुकाबलेआरएफटीसी खरसावां बनाम एसएमसी प्रधानगोडा - दोपहर 02 बजेतूड़ीयान एफसी बनाम यूथ क्लब खामरडीह - अपराह्न 3:30 बजे
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