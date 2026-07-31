Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saraikela News: यूथ क्लब खामरडीह की शानदार जीत, एंजेल एफसी को 6-1 से हराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सराईकेला
Follow us on Google News
share

Saraikela News: खरसावां में आयोजित जिला फुटबॉल लीग-2026 के पहले मैच में यूथ क्लब खामरडीह ने एंजेल एफसी सरगीडीह को 6-1 से हराया। खामरडीह की टीम ने 4-1 से पहले हाफ समाप्त किया, जिसमें राहुल हाईबुरु ने चार गोल किए। एंजेल एफसी का एकमात्र गोल गणेश गागराई ने किया।

Saraikela News: यूथ क्लब खामरडीह की शानदार जीत, एंजेल एफसी को 6-1 से हराया

Saraikela News: खरसावां। जिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित जिला फुटबॉल लीग-2026 (अर्जुना-कप) के तहत गुरुवार को अर्जुना स्टेडियम, खरसावां में खेले गए पहले मुकाबले में यूथ क्लब खामरडीह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एंजेल एफसी सरगीडीह को 6-1 से पराजित कर सुपर-5 में पहुंचने की उम्मीदों को मजबूत बनाए रखा। मैच की शुरुआत से ही खामरडीह की टीम पूरी तरह हावी रही। पहले हाफ में ही टीम ने 4-1 की बढ़त बना ली थी। टीम की जीत में राहुल हाईबुरु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चार गोल दागे। जबकि देवाशीष बोदरा ने दो गोल कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।

ये भी पढ़ें:Saraikela News: नारायणबेड़ा को हरा कर मातकमडीह एसएफसी पहुंची सुपर-5 में

एंजेल एफसी की रक्षा पंक्ति राहुल और देवाशीष की आक्रामक जोड़ी को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही।एंजेल एफसी सरगीडीह की ओर से एकमात्र गोल गणेश गागराई ने मैच के 31वें मिनट में किया। दिन के दूसरे मुकाबले में रीडिंग एफसी को प्रतिद्वंद्वी टीम के मैदान में नहीं उतरने के कारण वॉक ओवर मिला।31 जुलाई के मुकाबलेआरएफटीसी खरसावां बनाम एसएमसी प्रधानगोडा - दोपहर 02 बजेतूड़ीयान एफसी बनाम यूथ क्लब खामरडीह - अपराह्न 3:30 बजे

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।