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Saraikela News: खामरडीह सुपर-5 में, प्रधानगोडा की स्थिति मजबूत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सराईकेला
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Saraikela News: खरसावां में आयोजित जिला फुटबॉल लीग अर्जुना कप के अंतर्गत यूथ क्लब खामरडीह ने तूड़ीयान एफसी को 5-2 से हराकर सुपर-5 में स्थान बनाया। पहले मैच में आरएफटीसी और प्रधानगोडा एफसी का मुकाबला गोल रहित ड्रॉ रहा, जिससे प्रधानगोडा की सुपर-5 में पहुंचने की संभावना मजबूत हुई।

Saraikela News: खामरडीह सुपर-5 में, प्रधानगोडा की स्थिति मजबूत

Saraikela News: खरसावां। जिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित जिला फुटबॉल लीग अर्जुना कप के तहत शनिवार को अर्जुना स्टेडियम खरसावां में खेले गए मुकाबलों में यूथ क्लब खामरडीह ने तूड़ीयान एफसी को 5-2 से हराकर सुपर-5 में प्रवेश कर लिया। वहीं, पहले मैच में आरएफटीसी और प्रधानगोडा एफसी के बीच मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर समाप्त हुआ। पहले मुकाबले में आरएफटीसी और प्रधानगोडा एफसी के खिलाड़ियों ने कई आक्रामक प्रयास किए। लेकिन दोनों टीमों के स्ट्राइकर गोल करने में सफल नहीं हो सके। मैच भले ही ड्रॉ रहा, लेकिन इस परिणाम से प्रधानगोडा एफसी की सुपर-5 में पहुंचने की संभावना मजबूत हो गई है। टीम ने अब तक तीन मैचों में दो जीत और एक ड्रॉ के साथ कुल 7 अंक हासिल किए हैं। जबकि उनका एक लीग मैच अभी शेष है。

दूसरे मुकाबले का विवरण

दिन के दूसरे मुकाबले में यूथ क्लब खामरडीह पूरी तरह हावी रही। टीम की ओर से देवाशीष बोदरा ने शानदार हैट्रिक लगाई। जबकि राहुल हाई बुरु और रोहित कुदादा ने एक-एक गोल दागकर टीम को 5-2 की प्रभावशाली जीत दिलाई। तूड़ीयान एफसी की ओर से मंगल सिंह और नीतीश ने एक-एक गोल किया। लेकिन टीम को हार से नहीं बचा सके।

अगले मुकाबलों का रोमांच

इस जीत के साथ यूथ klub खामरडीह ने सुपर-5 में अपना स्थान पक्का कर लिया। जबकि प्रधानगोडा एफसी भी मजबूत स्थिति में पहुंच गई। अब लीग के आगामी मुकाबलों में सुपर-5 की शेष टीमों को लेकर रोमांच और बढ़ने की उम्मीद है।

सामान्य प्रश्न

यूथ क्लब खामरडीह ने किस टीम को हराया?
यूथ क्लब खामरडीह ने तूड़ीयान एफसी को 5-2 से हराया।
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